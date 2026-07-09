경기도, '사회연대경제 청년 일경험 사업' 참여기업 13일까지 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9일 사회연대경제 청년 일경험 시범사업 참여 기업 모집을 시작했다
- 도내 마을기업·협동조합 등 소규모 사회연대경제 기업을 대상으로 청년 272명에게 5개월간 일경험을 지원한다
- 청년 1인당 월 최대 296만 원을 지원하며 13일 오후 5일까지 경기도사회적경제원 누리집에서 기업 신청을 받는다
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청년들에게 직무역량을 키우고 경력 쌓을 기회 제공
기업에게 우수한 청년 인재를 확보할 기회 제공
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 사회연대경제 분야 청년 일자리 확대와 기업의 인력난 해소를 위해 오는 13일까지 '사회연대경제 청년 일경험 시범사업'에 참여할 기업을 모집한다고 9일 밝혔다.
도에 따르면 행정안전부가 올해 처음 도입한 이번 시범사업은 청년에게 사회연대경제 현장의 다양한 직무 경험을 제공하고 기업에는 미래 인재를 발굴할 수 있도록 지원하는 사업이다.
모집 대상은 경기도에 소재한 (예비)마을기업, (사회적)협동조합, 고용인원 10명 미만의 사회연대경제 관련 비영리법인·단체다. 도내 31개 시·군 중 사업에 동참하는 27개 시·군에 소재한 기업과 해당 시·군에 거주하는 청년이 매칭 대상이다.
선정된 기업에는 청년 1인당 월 최대 약 296만 원의 지원금이 5개월간 지급된다. 지원 항목은 인건비(월 234만 원)를 비롯해 4대 보험 사업주 부담금(월 약 27만 원), 운영비(월 20만 원), 멘토 수당(월 15만 원) 등이다.
참여 청년은 경기도 청년 기본 조례에 따른 도내 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년으로 이달 중 총 272명을 모집할 계획이다. 선발된 청년들은 주 40시간(하루 8시간, 주 5일) 근무하며 현장 직무를 수행하고 직무교육과 상담 등의 지원을 받게 된다.
이번 사업은 경기도사회적경제원이 운영기관으로 지정돼 참여기업·청년 모집과 직무교육 등 전반적인 운영을 총괄하며 각 참여 시·군은 기업 발굴과 지원금 지급 등의 업무를 수행한다.
참여를 희망하는 기업은 경기도사회적경제원 누리집에서 공고를 확인한 뒤 오는 13일 오후 5시까지 신청하면 된다.
송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "이번 사업은 청년에게는 직무역량을 키우고 경력을 쌓을 기회를 기업에는 우수한 청년 인재를 확보할 기회를 제공하는 것"이라며 "청년과 기업이 함께 성장해 사회연대경제가 활성화되고 지역 활력이 높아질 수 있도록 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com