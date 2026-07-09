SK AX, 자율형 공장 시대 연다

AI 핵심 요약beta
- SK AX가 9일 디지털 트윈·피지컬 AI 결합한 제조 RX 서비스로 자율형 공장 시장 공략에 나섰다.
- 디지털 트윈·VLA 기반 피지컬 AI·이기종 로봇 통합 관제로 로봇 도입 전 검증부터 현장 자율 제어까지 원스톱 지원한다.
- SK AX는 반도체·조선 등으로 적용 범위를 넓혀 다양한 제조업의 자율형 공장 전환을 지원할 계획이라고 밝혔다.
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반도체·조선 실증 확대…이기종 로봇 통합 관제로 생산성 혁신
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX가 디지털 트윈과 피지컬 인공지능(AI)을 결합한 로봇 기반 제조 혁신 서비스로 자율형 공장 시장 공략에 나선다. 반도체와 조선 등 제조 현장의 로봇 운영을 최적화해 생산성과 효율을 높이는 '제조 RX(Robot Transformation) 풀스택 서비스'를 앞세워 제조업 AI 전환(AX)을 확대한다.
SK AX는 제조기업의 로봇 도입부터 운영까지 전 과정을 지원하는 '제조 RX 풀스택 서비스'를 본격화한다고 9일 밝혔다.
이 서비스는 디지털 트윈, 피지컬 AI, 이기종 로봇 통합 관제 기술을 결합해 로봇 도입 전 가상 검증부터 현장 자율 제어, 공장 전체 통합 운영까지 원스톱으로 제공하는 것이 핵심이다.
우선 디지털 트윈 기술로 실제 공장의 설비 배치와 작업자 동선, 자재 흐름 등을 가상 공간에 구현해 로봇 주행 경로와 병목 구간, 충돌 가능성 등을 사전에 검증한다. 이를 통해 현장 투입 전 최적의 운영 시나리오를 마련하고 돌발 상황에 대응할 수 있도록 지원한다.
현장에 투입된 로봇에는 시각(Vision)·언어(Language)·행동(Action)를 통합한 VLA 기반 피지컬 AI를 적용한다. 기존 규칙 기반 로봇과 달리 작업 환경 변화나 장애물을 스스로 인식하고 판단해 작업 방식을 조정할 수 있어 비정형 제조 환경에서도 안정적인 자동화를 구현할 수 있다는 설명이다.
SK AX는 또 제조사와 운영체제가 다른 자율주행로봇(AMR), 협동로봇, 휴머노이드 등을 하나의 운영 체계로 통합 관리하는 관제 시스템도 제공한다. 생산관리시스템(MES)과 연계해 공정 이상이나 지연 상황을 실시간 반영하고 로봇 작업과 물류 흐름을 최적화한다.
회사는 현재 반도체 산업에서 디지털 트윈과 로봇 통합 관제 기술을 검증하고 있으며 조선 산업으로 적용 범위를 확대하고 있다. 향후 다양한 제조업으로 서비스를 확대해 자율형 공장 전환을 지원한다는 계획이다.
김광수 SK AX 제조서비스부문장은 "제조업의 로봇 전환은 하드웨어 도입이 아니라 공장 전체와 연결되는 운영 역량이 핵심"이라며 "디지털 트윈과 피지컬 AI를 기반으로 고객의 자율형 공장 구축을 지원하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com