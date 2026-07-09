오비고, 차량용 게임 플랫폼 '픽조이' 로드맵 공개

AI 핵심 요약beta
- 오비고가 9일 차량용 인카 게임 플랫폼 픽조이 중장기 고도화 로드맵을 공개했다.
- 픽조이는 국내외 완성차에 공급 중인 픽시리즈의 핵심 서비스로, 차량을 엔터테인먼트 공간으로 확대하고 있다.
- 오비고는 5G·고사양 하드웨어에 맞춘 AAA급 게임 환경 구현을 목표로 멀티·레트로·네이티브 게임을 순차 도입할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모빌리티 AI 플랫폼 전문기업 오비고가 차량용 인카 게임 플랫폼 '픽조이'의 중장기 서비스 고도화 로드맵을 공개했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 오비고는 다양한 게임 콘텐츠 소싱과 기술적 플랫폼 고도화를 통해 차량 내부를 엔터테인먼트 공간으로 확대할 계획이다. 현재 국내외 완성차 파트너사 및 주요 차량 브랜드를 대상으로 AI 콘텐츠 플랫폼 '픽시리즈' 공급을 진행 중이며, 픽조이는 생태계의 핵심 서비스로 자리 잡았다.
오비고는 르노코리아의 양산 차량에 픽조이를 탑재해 상용화를 이뤘으며, 차량 내 최적화된 엔터테인먼트 환경을 통해 실사용자들로부터 높은 만족도를 얻고 있다. 글로벌 완성차 기업들도 차량 내 게임 서비스 확대에 나서고 있다. 테슬라는 차량 내 콘솔 게임 환경을 구축했고, BMW는 차량용 게임을 탑재했으며, 현대자동차그룹도 차량 내 게임 확장 의사를 밝혔다.
오비고는 차량용 메모리와 반도체 등 자동차 하드웨어 사양의 발전 속도와 차세대 통신 서비스 환경에 맞춰 플랫폼을 점진적으로 고도화할 계획이다. 향후 멀티플레이어 게임, 레트로 아케이드 게임, 안드로이드 기반 네이티브 게임 서비스를 순차적으로 추가할 예정이다. 최종 목표는 초고속 5G 네트워크와 고사양 차량 하드웨어에 최적화된 AAA급 게임 환경을 차량 내에 구현하는 것이다.
오비고 관계자는 "픽조이는 이미 글로벌 완성차 파트너사 등 검증된 상용화 라인업에 탑재되며 차량 내 고부가가치 콘텐츠로서의 지위를 다져가고 있다"며 "향후 하드웨어 발전에 맞춘 선제적인 플랫폼 고도화를 통해 스트리밍, AAA급 게임까지 아우르는 인카 게임 생태계를 완성해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com