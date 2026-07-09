중대본, 긴급 호우 점검회의 개최…"위험 징후 땐 주민 선제 대피"

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 9일 중대본 긴급회의를 열어 호우 피해 예방에 총력을 기울이기로 했다.
- 시간당 30~50㎜ 강한 비와 홍수경보 속에 선제적 주민대피와 인명피해 예방 방안을 집중 논의했다.
- 김광용 본부장은 지하차도·저지대 출입 자제와 통제 상황 안내, 주민대피지원단 적극 가동을 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 대전·세종·충청·전북 지역을 중심으로 밤사이 집중호우가 이어지면서 시설 피해가 발생하자 중앙재난안전대책본부(중대본) 긴급 점검회의를 열고 선제적인 주민 대피와 인명피해 예방에 총력을 기울이기로 했다.
행정안전부는 9일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 긴급 호우 대처상황 점검회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의는 이날 오전 3시 기관별 대처상황 점검회의에 이어 시간당 30~50㎜의 강한 비가 계속 내리고, 세종과 충북 청주·보은에 홍수경보가 발령되는 등 호우 상황이 심화됨에 따라 마련됐다. 기상청은 10일까지 수도권과 강원도를 중심으로 많은 비가 이어질 것으로 전망하고 있다.
회의에서는 선행 강우에 이어 추가 강수가 예보된 만큼 인명피해를 막기 위한 선제 대응 방안이 집중 논의됐다.
김광용 재난안전관리본부장은 "선행강수에 이어 추가적으로 많은 양의 비가 내리는 만큼, 조그만한 위험이라도 감지될 경우 주민대피지원단을 적극 가동하여 선제적인 주민대피를 이행해 줄 것"을 당부했다.
이어 "목요일 아침 출근길 지하차도·도로 통제 등에 따른 시민 불편 최소화를 위하여 통제 상황은 국민들께 적극적으로 안내하고, 주민대피지원이나 점검·예찰 업무 담당자의 안전에도 각별히 주의해달라"고 주문했다.
김 본부장은 "내일까지 많은 양의 비가 예보된 만큼 국민들께서도 하천변과 지하공간, 저지대 출입을 삼가주시고, 기상정보와 재난 안내를 수시로 확인해 안전을 최우선으로 살펴주시기 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com