수출입은행, AI 여신심사 시스템 구축…심사 시간 단축

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행이 9일 AI 기반 지능형 워크스페이스 구축에 착수했다고 밝혔다
- 수은은 AI 여신심사·기업금융 AI 서류심사·스마트 원스톱 신고 체계를 구축해 심사시간을 단축한다고 했다
- 부서 간 협업센터·AI 비서·대화형 검색·회의록 자동화·문서 초안 생성 등으로 창의적 기업 문화를 조성하겠다고 했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행(수은)이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 업무 효율화에 나선다. 수은은 9일 'AI 기반 지능형 워크스페이스' 구축 사업의 최종 사업자 선정을 마치고 이달 중 시스템 설계에 착수한다고 밝혔다.
수은은 고객 자료와 축적된 데이터를 분석해 복잡한 대출 심사 프로세스를 단축하는 'AI 여신심사 시스템'을 구축한다. 단순 반복성 데이터 검증을 자동화해 직원들이 여신심사와 신용평가에 집중할 수 있도록 한다는 계획이다.
고객 기업의 편의성도 높아진다. 서류 검토·검증 과정을 자동화하는 '기업금융 AI 서류심사'로 심사 대기시간을 줄인다. 해외투자 신고에는 대화형 AI 가이드를 적용해 서류 제출까지 한 번에 처리하는 '스마트 원스톱 신고 체계'를 구현한다.
수은은 부서 간 협업센터, 업무 패턴 분석형 AI 비서, 자연어 기반 대화형 검색, 회의록 자동화, 문서 초안 생성 등 5대 기능을 활용한다. 수은 관계자는 "AI 중심의 새로운 업무 환경을 통해 창의적인 아이디어가 자유롭게 공유되는 기업 문화를 정착시키겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com