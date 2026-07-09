네타냐후 "헤그세스 방문 취소, 이스라엘에 좋은 의미일 수도"

AI 핵심 요약beta
- 네타냐후 이스라엘 총리가 8일 헤그세스 미 국방장관의 이스라엘 방문 취소가 긍정 신호일 수 있다고 말했다.
- 그는 헤그세스 장관이 나토 정상회의 후 워싱턴으로 복귀 호출됐다며 구체적 이유는 말할 수 없다며 가능성만 시사했다.
- 미·이란 긴장 재고조와 튀르키예 F-35 판매 가능성 속에 방문 취소가 대이란 군사작전 강화 징조라는 관측이 나왔다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 피트 헤그세스 미국 국방장관의 이스라엘 방문 취소가 이스라엘에 긍정적인 신호일 수 있다고 시사했다고 타임스오브이스라엘이 8일(현지시간) 보도했다.
네타냐후 총리는 이날 이스라엘 우파 크네세트(의회) 의원 출신 언론인 샤론 갈과의 히브리어 팟캐스트 인터뷰에서 헤그세스 장관이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예에서 이스라엘로 오기 전 워싱턴으로 복귀 호출을 받았다고 밝혔다.
그는 방문 취소를 실망스럽게 보느냐는 질문에 "왜 실망했다고 생각하나. 다른 의미일 수도 있지 않나"라고 반문했다. 구체적인 이유를 묻자 "말할 수 없다. 몇 가지 가능성이 있다"고만 답했다.
다만 헤그세스 장관은 실제로는 이날 저녁에도 여전히 튀르키예에서 도널드 트럼프 대통령과 함께 있었으며 네타냐후 총리의 말과 달리 워싱턴으로 조기 귀환하지 않은 것으로 전해졌다.
이번 방문 취소는 미국과 이란 간 긴장이 재고조되고 미국의 튀르키예 F-35 스텔스 전투기 판매 가능성에 이스라엘이 우려를 표명하는 가운데 이뤄졌다.
이스라엘은 미·이란 협상에 경계감을 유지해온 만큼 이란과의 갈등이 다시 고조되는 상황을 반기는 분위기다. 일각에서는 헤그세스 장관의 이스라엘 방문 취소와 워싱턴 복귀가 미국이 대이란 군사작전을 더욱 강화하려는 징조가 아니냐는 관측이 제기되고 있다.
wonjc6@newspim.com