군산 호우주의보 '재발효'…재대본 1단계 가동·현장 예찰 총력

AI 핵심 요약beta
- 전북 군산시가 9일 재난안전대책본부 1단계를 가동해 호우 대응과 취약지역 안전관리를 강화했다.
- 군산시는 지하차도와 언더패스, 여객선 5개 항로를 통제하고 비상근무와 현장점검을 통해 인명피해를 예방하고 있다.
- 군산시는 호우 민원 22건 중 18건을 이미 조치했고 현장 모니터링과 선제적 대피·통제로 추가 피해를 막을 계획이다.
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민원 22건 접수·인명피해 없어…읍면동 2분의 1 비상근무·취약지역 선제 대응
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 호우주의보가 재발효됨에 따라 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 집중호우 대응과 취약지역 안전관리를 강화하고 있다고 9일 밝혔다.
군산지역에는 8일 낮 12시 호우주의보가 발효됐다가 오후 4시 해제됐으며 9일 오전 2시 다시 호우주의보가 내려졌다. 옥도면 어청도에는 오전 중 호우 예비특보가 발표됐다.
9일 기준 누적 강수량은 평균 65.4㎜를 기록했으며 나포면이 109㎜로 가장 많았고 해신동 98㎜, 소룡동 91㎜, 성산면 88㎜, 회현면 85㎜ 순으로 집계됐다. 어청도는 5.5㎜로 가장 적은 강수량을 기록했다.
군산시는 호우주의보 발효 직후 상황판단회의를 열고 재난안전대책본부 1단계를 발령했다. 협업부서와 지정 읍면동 비상근무를 실시했으며 9일에는 읍면동 직원 2분의 1이 비상근무에 돌입했다.
지난 8일에는 행정안전부, 전북특별자치도와 합동으로 현장점검을 실시해 경포천 배수펌프장과 나운동 상습침수구역을 점검했다.
부시장은 문화동 상습침수지역과 미원동 취약계층 밀집 주거지역, 산사태 위험지역을 찾아 안전관리 상황을 점검했다.
시는 행정안전부와 전북특별자치도 주관 영상회의에 잇달아 참석해 출근시간대 지하차도 점검, 인명피해 우려지역 예찰, 선제적 주민대피와 통제 방안 등을 집중 점검했다.
현재 서만자 지하차도와 경포천 언더패스는 통제 중이며 여객선 5개 항로의 운항도 중단됐다.
현재까지 인명피해는 발생하지 않았다. 호우 관련 민원은 모두 22건이 접수됐으며 배수 불량 6건, 수목 전도 10건, 정전 4건, 기타 2건이다. 이 가운데 18건은 조치를 완료했고 4건은 후속 조치를 진행하고 있다.
군산시는 강수가 집중되는 시간대 현장 모니터링을 강화하고 기상 상황에 따라 주민 사전대피와 도로 통제 등 선제 대응을 실시하는 한편 피해 발생 시 신속한 응급복구로 추가 피해를 예방할 계획이다.
lbs0964@newspim.com