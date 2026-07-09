CJ온스타일 '컴온블프', 앱 설치 124% 늘었다

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일이 9일 여름 블프 행사 성과를 공개했다.
- 컴온블프 기간 앱 설치 124%·DAU 46% 늘었다.
- 다이나믹 듀오 라이브와 할인딜이 매출을 견인했다.
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다이나믹 듀오 라이브 5분 만에 10만 PV 기록
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ온스타일이 여름 블랙프라이데이 행사에서 콘텐츠와 할인 혜택을 결합해 모바일 앱 유입과 구매 전환을 동시에 끌어올리고 있다.
CJ온스타일은 지난 3일부터 7일까지 진행한 여름 블랙프라이데이 행사 '컴온블프' 중간 집계 결과, 모바일 앱 설치 건수가 전년 동기 대비 124% 증가했다고 9일 밝혔다. 같은 기간 일간활성이용자수(DAU)는 46%, 모바일 신규 구매 고객은 약 30% 늘었다.
이번 행사는 단순 할인 경쟁을 넘어 모바일 라이브 공연과 숏폼 콘텐츠를 접목한 점이 특징이다. CJ온스타일은 힙합 그룹 다이나믹 듀오의 모바일 라이브 공연을 통해 행사 초반 화제성을 높이고, 최대 90% 할인과 타임딜, 페이백딜 등을 결합해 고객 유입을 구매로 이어가는 데 집중했다.
행사 첫날인 3일 모바일 앱에서 진행된 다이나믹 듀오 라이브 공연은 시작 5분 만에 10만 페이지뷰(PV)를 기록했다. 실시간 채팅 참여도 전주 같은 시간대 방송보다 약 7배 늘었다.
특가 상품을 순차 공개하는 타임딜 행사 '다이나믹딜'도 성과를 냈다. 패션·뷰티·리빙 등 주요 카테고리 상품을 하루 5차례 공개한 결과, 북유럽 기저귀 브랜드 리베로는 1000세트 이상 판매됐다. 삼성전자 갤럭시 S26 시리즈도 약 1억원에 가까운 매출을 올렸다.
로보락, 드래곤디퓨전, 쿠쿠, 다이슨 등 프리미엄 브랜드를 대상으로 한 '50% 페이백딜'은 오픈 직후 준비 물량이 매진됐다.
CJ온스타일 관계자는 "이번 컴온블프는 콘텐츠 화제성과 가격 혜택이 맞물리며 앱 유입과 구매 전환을 동시에 견인했다"며 "콘텐츠 커머스 플랫폼 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
컴온블프는 오는 12일까지 진행된다.
mkyo@newspim.com