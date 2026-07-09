[개장시황] 코스피 3%대 상승…반도체주 강세

AI 핵심 요약beta
- 9일 오전 코스피가 반도체주 매수세에 3%대 급등했다.
- 미국 반도체주 반등에 삼성전자·SK하이닉스가 강세였다.
- 코스닥도 1%대 상승하며 상승 종목이 우세했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥도 1%대 올라…상승 종목 914개
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 9일 오전 코스피가 장 초반 3%대 상승세를 보이고 있다. 전날 밤 미국 반도체주가 반등한 가운데 국내 증시에서도 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주에 매수세가 유입되고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 1분 기준 코스피는 전 거래일 대비 225.85포인트(3.12%) 오른 7472.64에 거래되고 있다. 지수는 7486.64에 출발해 장 초반 7493.30까지 올랐고, 7472.64를 저점으로 기록했다. 같은 시각 거래량은 1528만4000주, 거래대금은 1조3890억2400만원이다.
시가총액 상위 종목은 반도체주 중심으로 강세다. 오전 9시 2분 기준으로 삼성전자(3.33%), SK하이닉스(7.37%), SK스퀘어(6.65%), 삼성전자우(4.07%), 삼성전기(6.29%)가 상승하고 있다. 삼성물산(1.65%)도 오름세다. 반면 현대차(-2.16%), LG에너지솔루션(-1.27%), 삼성생명(-3.61%), 삼성바이오로직스(-1.10%) 등은 하락하고 있다.
같은 시각 거래대금 상위 종목은 SK하이닉스의 거래대금이 6308억600만원으로 가장 많았고, 삼성전자 3930억8100만원, 삼성전기 809억2800만원, SK스퀘어 581억9500만원 등이 뒤를 이었다. 한화오션, 삼성전자우, 현대차, 두산에너빌리티, 삼성생명, 주성엔지니어링도 거래대금 상위권에 이름을 올렸다.
업종 시가총액은 오전 9시 3분 기준으로 반도체와 반도체장비 비중이 50.20%로 가장 컸다. 이어 은행(2.98%), 제약(2.65%), 자동차(2.41%), 전자장비와 기기(2.25%), 조선(2.24%), 전기제품(1.98%), 복합기업(1.76%), 우주항공과 국방(1.71%), 전기장비(1.67%) 순으로 집계됐다.
전날 밤 뉴욕증시는 혼조세로 마감했다. 다우지수는 1.09%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.28% 하락했고, 나스닥지수는 0.20% 상승했다. 필라델피아 반도체지수는 2.23% 올랐다. 엔비디아(3.65%), 브로드컴(4.83%), 마이크론(1.11%) 등 주요 반도체주가 반등했다.
한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 미-이란 휴전 중단 부담에도 최근 3거래일 연속 폭락에 따른 낙폭 과대 인식 속 미국 반도체주 반등, 코스피200 야간선물 4.1%대 반등 성공 소식 등이 저가 매수 유인을 만들어 내면서 전일 폭락분을 만회해나갈 것으로 전망한다"고 말했다.
코스닥은 오전 9시 1분 기준으로 전 거래일 대비 11.51포인트(1.47%) 오른 796.51을 기록 중이다. 지수는 792.99에 출발해 장 초반 796.51까지 올랐고, 792.31을 저점으로 기록했다. 거래량은 1153만3000주, 거래대금은 1422억3200만원이다.
코스닥시장에서는 상승 종목이 914개로 하락 종목 498개를 웃돌고 있다. 보합 종목은 193개다. 전체 기준 상승률 상위 종목은 오전 9시 2분 기준으로 이노뎁(18.99%), 삼화전자(15.10%), 아이씨에이치(9.49%), SHD(7.66%), 저스템(7.15%) 등이다. 오전 9시 3분 기준 하락률 상위 종목에는 대한제당(-10.50%), 나노씨엠에스(-9.98%), 진흥기업2우B(-8.71%), 진매트릭스(-8.69%), 아티스트스튜디오(-8.63%) 등이 이름을 올렸다.
dconnect@newspim.com