에이치시티, 대진반도체와 맞손…"반도체 교정 서비스 확대"

AI 핵심 요약beta
- 에이치시티가 9일 대진반도체와 MOU를 체결했다.
- 양사는 반도체·전자산업 교정 수요를 공동 발굴하기로 했다.
- 공인 교정과 맞춤형 서비스로 고객 확대에 나섰다.
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고객 맞춤형 교정 서비스 제공…신규 수요 공동 발굴
반도체·전자산업 품질관리 강화…공인 교정 수요 대응
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시험인증·교정 전문기업 에이치시티가 반도체 및 전자부품 유통 전문기업 대진반도체와 반도체·전자산업 분야 교정 서비스 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 반도체를 비롯해 미래 모빌리티, 방산·우주항공 등 첨단산업 성장으로 정밀 계측장비의 정확성과 신뢰성 확보가 중요해지면서 공인 교정 서비스 수요가 확대되는 데 대응하기 위해 추진됐다.
양사는 대진반도체가 보유한 반도체·전자산업 고객 네트워크와 에이치시티의 공인 교정 기술력 및 서비스 역량을 연계해 교정 수요를 공동 발굴할 계획이다. 고객 상담부터 교정 수행까지 연계 서비스를 제공하고, 고객 맞춤형 교정 서비스를 통해 신규 고객 확보와 장기 고객 기반 확대에도 나설 예정이다.
에이치시티는 국내에서 유일하게 KOLAS와 미국 A2LA의 인정을 모두 받은 공인교정기관이다. 전기·전자와 환경, 제약·바이오 등 다양한 산업 분야에서 교정 서비스를 제공하고 있으며, 반도체와 전자산업 분야의 정밀 계측기 교정 경험과 기술력을 바탕으로 고객사의 품질관리 체계 구축을 지원하고 있다.
대진반도체는 반도체 및 전자부품 유통 분야에서 축적한 영업망과 고객 기반을 보유하고 있다. 이번 협약을 통해 기존 고객사를 대상으로 교정 수요를 발굴하고, 에이치시티는 해당 고객에게 공인 교정 서비스를 제공하는 역할을 맡게 된다.
허봉재 에이치시티 대표는 "교정은 제조 현장의 품질 경쟁력을 유지하기 위한 핵심 요소"라며 "대진반도체와의 협력을 통해 반도체·전자산업 고객들이 공인 교정 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지원하고, 다양한 산업 분야로 협력 범위를 확대해 교정 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
박성서 대진반도체 회장은 "제품 공급과 함께 교정 서비스까지 연계할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 에이치시티와 협력해 고객의 품질 경쟁력 향상에 기여할 수 있는 다양한 기술 서비스를 제공하고 장기적인 협력 관계를 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com