NH투자증권, '소득활동에 따른 노령연금 감액제도' 다룬 리포트 발간

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권 100세시대연구소는 9일 소득활동에 따른 노령연금 감액제도 다룬 'THE100리포트'를 발간했다.
- 이번 리포트는 A값 개념과 근로·사업소득별 감액 시뮬레이션을 제시해 수급자 활용 정보를 담았다.
- 연구소는 개편된 감액기준과 유의사항을 정리해 국민연금·사적연금·건강보험을 종합 고려한 노후 소득 전략 수립에 도움을 주고자 했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 9일 'THE100리포트' 128호를 발간했다고 밝혔다.
NH투자증권에 따르면 해당 리포트는 NH투자증권 100세시대연구소에서 발간하는 리서치 자료로, 행복한 100세시대를 위한 생애자산관리, 100세시대 트렌드 등의 주제를 다룬다.
이번 리포트에서는 '소득활동에 따른 노령연금 감액제도'의 구조와 최근 국민연금법 개정에 따른 변화를 살펴봤다. 특히 감액 판단기준인 'A값'의 개념을 설명하고 근로소득·사업소득별 감액 시뮬레이션을 통해 수급자들이 실질적으로 활용할 수 있는 정보를 담았다.
김동익 NH투자증권 100세시대연구소 소장은 "노령연금 수급자들 사이에서 소득활동에 따른 연금 감액 제도는 오랜 기간 민감한 쟁점"이라며 "이번 리포트는 제도 개편으로 달라지는 감액기준과 실무상 유의 사항을 정리하고 일반투자자들이 국민연금, 사적연금, 건강보험 등을 종합적으로 고려해 실질적인 노후 소득 전략을 세우는 데 도움을 주고자 했다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com