장동혁 "사이드카 밥 먹듯이 발동…삼전닉스 레버리지 ETF 도입 수사해야"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 9일 증시 급락 관련 이재명 정부의 단일종목 레버리지 ETF 도입 수사를 촉구했다.
- 단일종목 레버리지 ETF가 변동성을 키워 증시를 도박판으로 만들었다며 청와대·금융당국·증권사까지 수사를 요구했다.
- 장 대표는 정보통신망법 개정안을 '입틀막법'으로 규정하고 국민의힘이 헌법소원과 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 9일 국내 증시 급락과 관련해 "이러다 블랙 에브리데이가 될까 걱정"이라며 이재명 정부를 향해 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 과정에 대한 수사를 촉구했다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 정권과 민주당이 온 나라를 파랗게 물들이려고 하더니 급기야 증시까지 파랗게 질려버렸다"며 이같이 말했다.
장 대표는 "어제는 코스피와 코스닥 모두 매도 사이드카(선물시장이 급변할 때 프로그램 매매를 잠시 막는 제도)가 발동됐고 양쪽 모두 5% 넘게 급락했다"며 "급등락을 반복하면서 반대매매 공포가 엄습하고 있다"고 지적했다.
이어 "가장 큰 피해자는 이재명 정부 말을 믿고 빚투에 나선 개미투자자들"이라며 "이재명 대통령은 손흥민까지 들먹이며 국민을 증시로 몰아넣었고 주가가 오를 때마다 자랑을 늘어놨다"고 비판했다.
그는 "우리 증시를 도박판으로 만든 주범은 단일종목 레버리지 ETF"라며 "위험성 경고는 애초에 많았다. 증시 특성상 반도체에 돈이 몰리고 변동성이 커지는 것은 전문가가 아니어도 충분히 알 수 있었는데 지방선거를 앞두고 무리하게 밀어붙였다"고 주장했다.
그러면서 "감사원이 금융위원회와 금융감독원을 대상으로 감사에 착수했다고 하지만 면피용에 지나지 않는다"며 "감사가 아니라 수사를 해야 한다. 청와대부터 금융위, 금감원, 증권사까지 레버리지 ETF 도입 과정을 철저히 파헤쳐야 한다"고 강조했다.
정점식 국민의힘 원내대표도 "코스피가 이틀 연속 폭락했고 코스닥은 10개월 만에 800선이 붕괴됐다"며 "주가지수가 떨어진 것보다 더 큰 문제는 비정상적 변동성"이라고 말했다.
정 원내대표는 "주가가 급등락할 때 발동되는 사이드카라는 단어가 언제부턴가 주식시장에서 밥 먹듯이 나오고 있다"며 "수시로 사이드카와 서킷브레이커(주가지수가 일정 수준 이상 급락할 때 시장 전체 매매를 일시 정지하는 제도)가 터지는 지금의 주식시장은 결코 정상적이지 않다. 카지노 도박판이 됐다는 말이 결코 과장이 아니다"라고 했다.
이어 "삼성전자와 SK하이닉스에 도입된 단일종목 레버리지 ETF가 변동성을 더 키웠다는 지적이 나온다"며 "민주당과 이재명 정권은 코스피 상승을 자랑하기 급급했지만 국민들은 이것이 숟가락 얹기라는 것을 알고 있다"고 했다.
장 대표는 이날 국민의힘이 '입틀막법'으로 규정한 정보통신망법 개정안에 대해서도 "최고존엄 이재명을 건드리면 잡아가겠다는 성역법"이라며 "국민의 말과 생각을 통제하고 자유를 빼앗는 자유박탈법"이라고 비판했다.
그는 "풍자와 패러디는 예외라고 하는데 그것은 누가 결정하느냐"며 "방송미디어통신위원회가 허위조작정보를 판단해 플랫폼 사업자에게 국민 글을 검열하고 삭제할 수 있는 사적 검열 권한까지 줬다"고 지적했다.
이어 "김어준에게도 똑같은 잣대를 들이댈 수 있는지 지켜보겠다"며 "국민의힘은 입틀막법에 대한 헌법소원을 청구하고 법 개정을 추진하겠다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com