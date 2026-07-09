지투지바이오, AAIC서 '월 1회' 치매치료제 반복 투약 데이터 최초 공개

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오가 9일 치매치료제 GB-5001 반복투약 데이터를 AAIC에서 공개한다고 밝혔다.
- GB-5001은 월 1회 장기지속형 도네페질 주사제로 SAD·MAD 임상 1상에서 아리셉트와 유사한 약동학을 보였다.
- 지투지바이오는 MAD 결과로 장기 반복투여 유효성과 플랫폼 경쟁력을 입증해 글로벌 제약사와 BD·파트너십을 확대할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지투지바이오가 개발 중인 월 1회 투약 치매치료제의 반복 투약 데이터를 국제 학술대회에서 공개한다고 9일 밝혔다.
회사는 오는 12~15일 영국 런던에서 열리는 알츠하이머협회 국제학술대회(AAIC 2026)에서 도네페질 성분의 장기지속형 주사제 'GB-5001'에 대한 임상 1상 결과를 발표할 예정이다.
지투지바이오에 따르면 GB-5001은 1개월 제형의 치매치료제로, 건강한 성인을 대상으로 실시한 단회 투약(SAD) 및 반복 투약(MAD) 임상 1상 데이터를 공개한다. 앞서 캐나다와 한국인 성인 남성을 대상으로 한 SAD 투약 결과를 이미 공개했다.
임상 결과에 따르면 70·140·280mg 단회 투여 후 혈중 약물 농도는 용량에 비례했다. 99일 동안의 약물 방출 데이터를 확보하면서 1개월 제제 개발 가능성을 확인했다. 집단약동학 시뮬레이션 결과 140mg은 기존 치료제인 아리셉트 5mg과, 280mg은 아리셉트 10mg과 유사한 수준을 보였다.
지투지바이오는 이번 AAIC에서 SAD에 이어 MAD 임상 1상 결과를 통해 항정상태(steady state) 도달 과정과 약동학(PK), 안전성 및 내약성 데이터를 최초로 공개할 예정이다. 이를 바탕으로 장기 반복 투여 환경에서의 임상적 유효성을 뒷받침할 핵심 근거를 제시하는 한편, 치매 치료제의 장기지속형 주사제 개발 가능성과 플랫폼 경쟁력을 시장에 입증하겠다는 계획이다.
지투지바이오 관계자는 "이번 글로벌 학회 발표는 당사의 장기지속형 치매 치료제 개발 경쟁력을 국제적으로 알리는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "임상 1상을 통해 확보한 긍정적인 데이터를 기반으로 글로벌 제약사들과의 사업개발(BD) 활동을 더욱 적극적으로 추진하고 있다. 다양한 파트너십 기회를 구체화하는 데 집중할 계획"이라고 말했다.
이어 "치매 치료 시장은 환자의 복약 편의성과 지속적인 치료가 무엇보다 중요한 분야"라며 "당사의 장기지속형 플랫폼 기술이 기존 치료제의 한계를 보완할 수 있는 새로운 치료 옵션으로 자리매김할 수 있도록 후속 임상 개발도 차질 없이 진행하겠다"고 덧붙였다.
한편 이번 GB-5001에 대한 AAIC 발표는 본 임상시험을 수행한 충남대학교병원 임상약리학과 홍장희 교수 연구팀의 선우정 교수가 발표를 맡았다.
nylee54@newspim.com