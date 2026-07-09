에쓰씨엔지니어링, 케이앤디에너젠 수소공장 준공

AI 핵심 요약beta
- 에쓰씨엔지니어링이 9일 울산 온산 수소공장 준공했다
- 국내 최대 상업용 수소 생산시설 EPC 역량을 입증했다
- 향후 정부 메가프로젝트·첨단산업 플랜트 수주 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시간당 9만2000N㎥ 생산…국내 최대 상업용 수소시설 구축
S-OIL 샤힌 프로젝트 공급…산업용 수소 생산 기반 마련
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합엔지니어링 전문기업 에쓰씨엔지니어링이 국내 최대 규모의 상업용 수소 생산공장 건설 프로젝트를 준공하며 수소 플랜트 EPC(설계·조달·시공) 수행 역량을 입증했다. 회사는 이번 프로젝트를 기반으로 반도체와 수소, 정밀화학 등 첨단산업 플랜트 수주 확대에 속도를 낸다는 계획이다.
9일 에쓰씨엔지니어링은 케이앤디에너젠이 추진한 울산 울주군 온산국가산업단지 내 수소 생산공장 건설 프로젝트를 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 회사는 지난 2024년 케이앤디에너젠으로부터 약 1000억원 규모의 수소 생산공장 건설 프로젝트를 수주해 설계·조달·시공(EPC) 전 과정을 수행했다.
이번 사업은 시간당 9만2000N㎥(노멀입방미터) 규모의 국내 최대 상업용 수소 생산시설을 구축하는 프로젝트다. 생산된 수소는 S-OIL의 샤힌 프로젝트에 공급돼 대규모 석유화학 복합시설의 생산 공정에 필요한 산업용 가스로 활용될 예정이다.
에쓰씨엔지니어링은 본공장의 에너지 효율을 높이기 위한 스팀 생산용 순수(Demi-Water) 제조설비 구축 사업도 추가 수주했다. 회사는 공사 기간을 준수하고 안전보건 관리 체계를 기반으로 프로젝트를 마무리했다고 설명했다.
회사는 이번 준공을 통해 수소 플랜트 분야에서 축적한 EPC 수행 경험과 사업관리 역량을 다시 한번 입증했다고 평가했다.
에쓰씨엔지니어링 관계자는 "국내 수소산업 발전의 중요한 프로젝트를 성공적으로 수행하게 돼 의미가 크다"며 "이번 실적을 바탕으로 정부 메가프로젝트와 첨단산업 인프라 투자 확대에 대응해 전략적인 수주 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 에쓰씨엔지니어링은 지난 2월 반도그룹 계열사로 편입된 이후 반도체 소재·부품·장비(소부장) 분야 EPC 프로젝트를 잇달아 수주하며 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 앞으로 반도체와 수소, 정밀화학 플랜트를 중심으로 수주 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.
nylee54@newspim.com