한화투자증권, 비대면 중개형 ISA 신규 및 휴면 고객 대상 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 9일 중개형 ISA 이벤트를 시작했다
- 비대면 신규·휴면계좌 고객에 5000원을 지급했다
- 100만원 이상 거래 시 최대 100만원을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 다음 달 31일까지 '중개형 ISA 투자도 Oh! 한화투자증권에서!' 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.
한화투자증권에 따르면 이번 이벤트는 비대면 중개형 ISA 계좌 신규 및 휴면계좌 보유 고객을 대상으로 하며, 중개형 ISA 계좌를 신규로 개설하고 이벤트를 신청한 고객에게 지원금 5000원을 지급한다. 영업점 계좌 보유고객, 법인, 개인대주주 등은 제외된다.
해당 계좌에 입금 후 국내주식, 채권, 상장지수펀드(ETF) 등 100만원 이상 상품을 거래한 고객에게는 순입금액에 따라 최소 1만원에서 최대 100만원의 리워드를 지급한다. 타사에 보유한 중개형 ISA 계좌를 한화투자증권으로 이전하는 고객에게는 이전 금액의 2배를 순입금액으로 인정하는 혜택도 제공한다.
중개형 ISA는 하나의 계좌에서 다양한 금융상품을 운용하며 비과세 및 저율 분리과세 혜택을 누릴 수 있는 절세 상품으로, 수익성과 절세 효율을 중시하는 투자자들 사이에서 필수 재테크 수단으로 수요가 증가하고 있다.
임주혁 한화투자증권 자산관리본부장 상무는 "중개형 ISA는 절세 혜택과 장기적인 자산 형성을 돕는 필수 계좌"라며 "이번 이벤트를 통해 투자자들이 더 큰 혜택과 함께 성공적인 자산 관리를 시작하기 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com