브이원텍, 산업용 AI 'with AI'로 반도체·자동차·이차전지 진출

AI 핵심 요약beta
- 브이원텍이 9일 산업용 AI 플랫폼 with AI로 자율제조 시스템 사업 확장했다고 밝혔다.
- 반도체·자동차 부품 검사 설비 신규 수주로 첨단산업 검사·제조 영역 진출 기반을 구축했다.
- 이차전지 자율제조 국책과제 주관기관 선정으로 완성차 공급망까지 잇는 실증형 사업 성과를 추진하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AI 전문기업 브이원텍이 자체 개발한 산업용 AI 플랫폼 'with AI'를 바탕으로 검사장비 사업을 넘어 첨단산업 자율제조 시스템 사업으로 확장하고 있다고 9일 밝혔다.
브이원텍은 반도체 분야에서 HBM 커넥터 및 카메라 모듈용 리드프레임의 에칭·도금 품질 검사 설비를 수주했다. 이는 앞서 체결한 티씨케이와의 실리콘카바이드(SiC) 링 검사장비 공급 계약에 이은 반도체 검사 사업의 신규 수주로, 반도체 산업으로의 본격 진출을 확인하는 성과다.
자동차 부품 분야에서는 with AI와 로봇을 결합한 비전 검사 설비를 자동차 부품 제조사에 공급했다. 알루미늄 주조 하이브리드 하우징 자동 검사 영역에 진출한 것으로, 국내에 관련 자동 광학 검사(AOI) 솔루션이 없었던 만큼 향후 국내 완성차 1차 벤더사 대상 확장 기반을 마련했다.
이차전지 분야에서는 산업통상자원부가 주관하고 한국산업기술진흥원과 광주지역산업진흥원이 추진하는 '물리적 AI 기반 탄소저감 배터리 제조장비 및 시스템 개발' 국책과제의 사업 주관기관으로 선정됐다.
회사에 따르면 브이원텍은 시스콘로보틱스, 한국전자기술연구원 등과 함께 with AI 기술 기반 AI 비전검사, 환경 인지 및 관제 정책 판단을 자율주행 물류로봇(AMR) 통합 관제 시스템과 연계한 지능형 AMR, 자율 이송 및 매니퓰레이터를 활용한 차세대 이차전지 자율제조 생산·검사시스템을 개발할 예정이다. 이를 통해 검사·이송·제어를 통합한 자율제조 실증 시스템을 구축한다.
자율제조 이차전지 공정에서 생산되는 배터리 팩 제품은 향후 국내 완성차 기업에 납품될 예정이다. 개발 성과가 실제 완성차 공급망까지 이어지는 실증형 국책과제라는 점에서 의미가 있다.
브이원텍 김선중 대표이사는 "with AI를 중심으로 검사와 로봇을 결합하여 반도체·자동차·이차전지에 이르기까지 산업의 경계를 넘어 확장 가능한 플랫폼 사업 구조를 완성해 나가고 있다"며 "이번 국책과제 참여를 포함한 잇단 신규 산업 확장 성과는 브이원텍의 산업용 AI 기술력이 실체적인 사업 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례"라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com