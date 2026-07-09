IR큐더스, IR 활동 효과 분석 리포트 발간

AI 핵심 요약beta
- IR큐더스가 9일 IR과 기업가치 분석 보고서를 냈다.
- IR 횟수 증가가 Tobin’s Q 상승과 연결됐다.
- 중소·코스닥·바이오 기업일수록 효과가 컸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자=국내 1위 IR·SR통합 솔루션 전문기업 IR큐더스가 국내 상장사의 IR 활동과 기업가치 간 관계를 분석한 IR 보고서 'IR은 비용인가, 투자인가?'를 발간했다고 9일 밝혔다.
해당 보고서는 2021년 1분기부터 2025년 4분기까지 국내 코스피·코스닥 상장기업 2,546개사를 대상으로 IR 활동과 기업가치 간 관계를 실증적으로 분석했다. 기업가치 지표로는 기업의 시장가치와 장부가치를 비교하는 Tobin's Q를 활용했으며, 기업 규모, 수익성, 성장성, 연구개발 집약도 등 주요 변수를 통제해 IR 활동의 효과를 검증했다.
분석 결과, IR 활동은 기업가치와 통계적으로 유의한 양(+)의 관계를 보였다. IR 개최 횟수가 1회 증가할 때 Tobin's Q는 평균 0.165 상승했으며, IR을 실시한 기업은 미실시 기업보다 기업가치가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 특히 실적 가이던스와 IR을 함께 실시한 기업에서 가장 높은 효과가 확인돼, 투자자들은 단순 정보 제공보다 미래 실적에 대한 예측 가능성과 지속적인 시장 소통을 더욱 높게 평가하는 것으로 분석됐다.
실제 2021년 1분기 시가총액을 100으로 환산해 5년간 누적 시가총액 추이를 비교한 결과, IR 실시 기업군은 106.9% 상승해 미실시 기업군(7.0%) 대비 99.9%p 웃돌았다. IR과 가이던스를 병행한 기업군은 미실시 기업군 대비 70.9%p, IR을 분기별 2회 이상 실시한 적극적 IR 그룹은 18.4%p 높은 상승률을 기록했다.
보고서는 IR 효과가 모든 기업에 동일하게 나타나는 것이 아니라, 정보비대칭이 큰 기업일수록 더욱 확대된다고 설명했다. 기업 규모별로는 중소기업의 IR 효과가 대기업 대비 약 17배, 시장 유형별로는 코스닥 기업의 IR 효과가 코스피 기업 대비 2.4배 높은 수준으로 나타났다.
산업별로는 R&D 집약도가 높은 기업과 바이오 기업에서 IR 효과가 두드러졌다. 바이오 산업의 IR 효과는 타 산업 대비 약 2.3배 큰 것으로 분석됐으며, 이는 현재 실적보다 미래 성장 가능성과 기술 경쟁력이 기업가치 판단에 중요한 기술기업일수록 IR을 통한 시장 신뢰 형성이 중요하다는 의미로 해석된다.
또한 보고서는 IR이 우수기업만의 특권이 아니라 저평가 기업의 기회가 될 수 있다고 분석했다. 실제 영업이익 기준 총자산수익률 하위 33% 기업을 별도로 분석한 결과, 해당 기업군에서도 IR 개최 횟수는 기업가치에 유의한 양(+)의 영향을 미쳤다. 이는 IR이 이미 좋은 기업을 더 돋보이게 하는 수단을 넘어, 기업의 사업 방향과 성장 가능성을 시장에 설명하고 신뢰를 쌓는 데 효과적인 도구가 될 수 있음을 보여준다.
이번 연구는 정부의 기업 밸류업 정책과 함께 기업들의 IR 전략 수립에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 보고서는 공시 중심의 정보 제공만으로는 정보비대칭 해소에 한계가 있으며, 기업 규모와 산업 특성에 맞는 전략적이고 지속적인 IR 활동이 기업가치 제고에 중요한 역할을 할 수 있다고 제언했다.
황호연 IR큐더스 팀장은 "이번 분석은 IR이 기업가치 제고를 위한 전략적 투자이며, 가장 직접적인 자본시장 커뮤니케이션 수단임을 보여준다"며 "특히 중소기업, 코스닥 기업, 기술기업, 바이오 기업처럼 정보비대칭이 높은 기업일수록 지속적이고 체계적인 IR 활동을 통해 시장 신뢰를 형성하는 것이 중요하다"고 말했다.
한편, IR큐더스는 지난달 19일 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사신청서를 제출했다. 이는 국내 IR 업계 최초의 코스닥 상장 도전으로 최근 전문평가기관 두 곳에서 각각 A등급을 획득했다. 상장 주관사는 DB증권이다.
nylee54@newspim.com