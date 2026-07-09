라온시큐어, 한일 산학과 VC 기반 디지털 증명서 실증 추진

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 9일 중앙대·토판·소카대와 한일 디지털 증명서 상호인증 실증 협약을 체결했다.
- 옴니원 디지털ID와 토판 플랫폼을 연계해 한일 교환학생 학사증명서를 VC 기반 디지털로 발급·검증한다.
- 4개 기관은 플랫폼 상호운용성·법제도·보안 체계를 점검하고 글로벌 디지털 자격증명 시장 공략을 추진한다.
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디지털 증명서 발급·제출·검증…한일 대학 간 실증 추진
'옴니원 디지털 ID' 기반 글로벌 신뢰 인프라 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어가 중앙대학교, 일본 토판(TOPPAN), 소카대학교와 검증 가능한 자격증명(VC) 기반의 국경 간 디지털 증명서 상호인증 실증을 추진한다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 대학에서 발급하는 학생 관련 증명서를 국가 간에도 안전하게 발급·제출·검증할 수 있는 환경을 구축하기 위해 마련됐다. 라온시큐어와 토판은 VC 기반 디지털 증명서 발급·검증 기술을 연계하고, 중앙대와 소카대는 이를 활용한 한일 대학 간 디지털 캠퍼스 신뢰 체계를 실증할 계획이다.
토판은 1900년 설립된 일본 기업으로 정보·생활·전자제품 사업을 비롯해 디지털 본인확인과 인증, 보안, 데이터 활용, 디지털 전환(DX) 분야에서 사업을 전개하고 있다.
실증에서는 중앙대 학생이 소카대로 교환학생을 갈 경우 라온시큐어의 블록체인 기반 디지털 신원·자격증명 플랫폼 '옴니원 디지털 ID'를 통해 성적증명서와 이수 내역 등 각종 학사 증명서를 디지털 형태로 발급받고, 소카대는 토판의 자격증명 플랫폼을 활용해 이를 검증하게 된다. 소카대 학생이 중앙대로 오는 경우에도 동일한 방식의 상호 인증 체계를 적용할 예정이다.
중앙대학교는 이미 옴니원 디지털 ID를 기반으로 입학·성적·졸업증명서 등 주요 학사 증명서를 디지털 방식으로 발급·운영하고 있다. 이번 실증은 실제 운영 중인 디지털 증명서 체계를 한일 대학 간 상호인증 환경으로 확장한다는 점에 의미가 있다고 회사는 설명했다.
4개 기관은 이번 협력을 통해 ▲한일 자격증명 플랫폼 간 상호운용성 ▲국가 간 디지털 증명서 활용을 위한 법·제도적 검토 ▲대학 현장의 발급·제출·검증 절차 ▲기술적 보완 과제와 보안 체계 ▲글로벌 디지털 증명서 서비스 확장성 등을 검증할 계획이다.
라온시큐어는 이번 실증을 계기로 일본을 포함한 글로벌 디지털 신원인증 시장 공략을 확대하고, 옴니원 기반 디지털 자격증명 플랫폼의 해외 확산 기반을 강화한다는 방침이다. 아울러 대한민국 모바일 신분증 구축에 적용된 DID 기술을 대학 간 증명서 검증 분야로 확대 적용해 해외 교육 현장에서의 신뢰성과 위·변조 방지 체계도 함께 검증할 예정이다.
김태진 라온시큐어 최고기술책임자(CTO)는 "디지털 증명서는 개인의 신뢰 정보를 안전하게 보관하고 필요한 순간 즉시 검증할 수 있도록 하는 차세대 디지털 신뢰 인프라"라며 "이번 실증을 통해 한국과 일본을 연결하는 디지털 신뢰 모델을 검증하고, 향후 교육과 행정, 금융 등 다양한 분야로 글로벌 디지털 자격증명 생태계를 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com