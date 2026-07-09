프레스티지바이오파마, 췌장암 치료제 임상2a상 추진

AI 핵심 요약beta
- 프레스티지바이오파마가 9일 독일 학회서 PBP1510 임상 현황을 공개했다
- 췌장암 표적 항체 후보물질 PBP1510 초기 임상서 안전성·내약성 확인했다
- 임상2a상 개시 목표로 글로벌 KOL 의견 반영해 PAUF 표적 치료 전략 구체화했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프레스티지바이오파마가 독일 뮌헨에서 열린 유럽종양학회 소화기암 학술대회(ESMO GI 2026)에 참가해 췌장암 치료제 후보물질 'PBP1510(Ulenistamab)'의 임상 현황을 공유했다고 9일 밝혔다.
회사에 따르면 PBP1510은 췌장암 연관 단백질인 PAUF(Pancreatic Adenocarcinoma Up-regulated Factor)를 표적하는 항체 신약 후보물질이다. PAUF는 종양 성장과 전이, 면역억제적 종양미세환경 형성 등에 관여하는 것으로 알려져 있다.
초기 임상에서 총 43명의 환자 등록을 완료해 안전성과 내약성을 확인했으며, 일부 환자에서 안정병변(SD)을 관찰했다. 프레스티지바이오파마는 확보된 데이터를 바탕으로 향후 진행될 임상2a상에서 항종양 효과와 임상적 활용 가능성을 검증할 계획이다. PAUF 발현과 연계한 바이오마커 및 환자 선별 가능성, 기존 치료와의 병용 전략도 단계적으로 검토할 방침이다.
학회 기간 동안 프레스티지바이오파마는 췌장암 임상 개발 경험을 보유한 글로벌 핵심 오피니언 리더(KOL)들과 미팅을 진행했다. 임상2a상 환자군 설정, 임상 운영 방향 및 PAUF 표적 치료 전략의 발전 가능성에 대한 의견을 교환했다. 회사는 연내 임상2a상 개시를 목표로 관련 절차를 추진할 예정이다.
프레스티지바이오파마 관계자는 "이번 ESMO GI는 PBP1510의 임상 개발 현황을 글로벌 전문가들과 공유하고, 후속 개발의 실행 방향을 구체화한 자리였다"며 "축적된 임상 데이터와 현장 논의 결과를 토대로 임상 2a상 준비에 속도를 내고, PAUF 표적 치료제의 임상적 가치를 입증해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com