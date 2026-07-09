2030세대 HPV 접종 완료율 23.3% 그쳐…"남성 무료접종 확대 논의 필요"

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응답자 94.7% 남성 무료접종 동의

미접종 이유 1위는 비용 부담

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2030세대의 HPV 예방접종 완료율이 23.3%에 그친 것으로 나타났다. 미접종 이유로는 비용 부담이 가장 많이 꼽혔고 남성 무료접종 지원에 동의한다는 응답도 94.7%에 달해 성·재생산 건강권 보장 차원에서 예방접종 지원 대상을 넓혀야 한다는 지적이 나온다.

한국여성정책연구원은 9일 '비혼기 및 임신 준비기 성·재생산 건강권 보장 정책의 방향과 과제' 연구에서 실시한 주요 조사 결과를 발표했다. 조사는 지난해 7월 30일부터 8월 8일까지 만 20~39세 미혼 또는 기혼 무자녀 남녀 1044명을 대상으로 온라인 방식으로 진행됐다.

한국여성정책연구원 로고. [사진=한국여성정책연구원 홈페이지]

연구원은 그동안 국내 성·재생산 건강정책이 임신·출산기 기혼여성 중심으로 설계돼 비혼기와 임신 전 단계에 있는 2030세대 남녀의 건강권은 상대적으로 충분히 다뤄지지 못했다고 봤다.

특히 HPV는 여성의 자궁경부암뿐 아니라 남성과 여성 모두에게 발생할 수 있는 항문암, 구인두암, 외음부암, 질암, 음경암 등과도 관련이 있어 예방접종의 중요성이 커지고 있다는 설명이다.

조사 결과 전체 응답자 1044명 가운데 HPV 예방접종을 알고 있다고 답한 비율은 59.7%였다. 여성은 69.4%로 남성 51.8%보다 인지율이 높았다. 특히 30~34세 여성의 인지율은 76.0%로 가장 높았다.

인지 경로는 학교 교육이 39.7%로 가장 많았다. 이어 TV 및 공중파 광고 38.5%, 보건소·병의원 등 의료기관 30.2%, 가족·친구 또는 지인의 추천 22.4%, 유튜브·블로그·개인 방송 17.2%, 중앙정부·지자체 등 공식 홈페이지나 온라인 자료 11.2% 순이었다.

다만 HPV 예방접종을 알고 있는 응답자 623명 가운데 접종을 모두 마친 비율은 23.3%에 그쳤다. 여성의 접종 완료율은 35.4%였지만 남성은 10.0%로 성별 격차가 컸다. 일부 회차만 접종한 비율은 12.6%였고 접종한 적이 없다는 응답은 64.1%였다.

미접종 이유로는 비용 부담이 54.2%로 가장 높았다. 무료 접종 대상자가 아니라는 응답도 35.4%를 차지했다. 연구원은 경제적 부담과 지원 대상에서 배제되는 문제가 HPV 예방접종의 이중 장벽으로 작용하고 있다고 분석했다.

HPV 예방접종을 알지 못하거나 알지만 접종하지 않은 응답자 821명 중 76.5%는 향후 접종 의향이 있다고 답했다. 여성은 80.3%, 남성은 74.1%였다. 20대 여성과 비혼·미혼 여성에서 접종 의향이 상대적으로 높게 나타났다.

남성 대상 무료 접종 지원에 대한 동의도 높았다. 전체 응답자 1044명 중 94.7%는 남성에게도 HPV 예방접종을 무료로 제공하는 것에 동의했다. 매우 동의한다는 응답은 44.2%, 동의하는 편이라는 응답은 50.5%였다.

김동식 한국여성정책연구원 선임연구위원은 "2030세대는 성·재생산 건강 관련 행동과 생애계획이 본격화되는 시기이지만 기존 정책은 임신·출산기 기혼여성을 중심으로 설계돼 사각지대가 있었다"며 "HPV 예방접종은 자궁경부암뿐 아니라 남녀 모두에게 발생할 수 있는 항문암, 구인두암, 생식기 사마귀 등 다양한 질환 예방과 관련돼 있어 성·재생산 건강권 보장 차원에서 중요하게 다뤄질 필요가 있다"고 말했다.

질병관리청은 지난 5월 6일부터 기존 지원 대상인 12~17세 여성청소년과 18~26세 저소득층 여성에 더해 12세 남성 청소년까지 HPV 국가예방접종 지원을 확대했다.

김 선임연구위원은 "12세 남성 청소년을 국가예방접종 대상에 포함한 것은 성별 형평성과 감염 예방 측면에서 의미 있는 진전"이라면서도 "HPV는 성별을 구분하지 않고 감염·전파될 수 있는 만큼 남녀 모두가 동일 연령대에서 함께 접종하는 것이 개인의 질환 예방은 물론 성별 간 전파 차단과 전체 감염예방 측면에서 더 이득이 크다"고 지적했다.

이어 "남성 청소년도 여성 청소년과 동일하게 12~17세까지 지원받을 수 있도록 연령 확대를 조속히 앞당기고 청년 남녀 미접종자에 대한 지원도 함께 검토할 필요가 있다"고 강조했다.

김종숙 한국여성정책연구원장은 "성·재생산 건강권은 생애 전반에서 보장돼야 할 권리"라며 "2030세대의 정책 수요가 확인된 만큼 HPV 예방접종 등에 대한 논의를 예방 중심의 건강정책 관점에서 확대해 나갈 필요가 있다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com