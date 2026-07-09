LS일렉트릭, '일렉스 베트남 2026' 참가…아세안 시장 정조준

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭이 15일 일렉스 베트남 2026에서 AI기반 전력솔루션을 선보인다고 밝혔다.
- AI데이터센터·디지털전환·스마트전력관리·스마트팩토리 4개 존으로 구성해 데이터센터·전력망·공장솔루션을 전시했다.
- 아세안 전력수요 증가에 맞춰 패키지형 전력 인프라 솔루션으로 데이터센터·산단·신재생·스마트팩토리 시장 진출을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LS일렉트릭이 오는 15일부터 17일까지 베트남 호찌민시에서 열리는 '일렉스 베트남 2026'에 참가해 AI 기반 전력솔루션을 선보인다고 9일 밝혔다.
사이공전시컨벤션센터(SECC)에 마련한 16부스(144㎡) 규모의 전시 공간은 'AI 데이터센터' 'DX(디지털 전환)' '스마트 전력관리' '스마트팩토리' 등 4개 존으로 구성됐다.
AI 데이터센터 존에서는 고용량 원격전력패널(RPP)과 무정전 절체 스위치(CTTS)를 전시한다. 이 제품들은 데이터센터 내 대용량 전력을 서버까지 안정적으로 공급하고, 전원 이상 발생 시 유틸리티 전원과 비상전원 간 전환을 끊김 없이 처리해 24시간 무중단 운영을 가능하게 한다.
디지털 전환 존에서는 국가 단위 전력망 통합 관제 플랫폼 'K-EMS 2.0'을 공개한다. 이 플랫폼은 발전 제어를 최적화해 운영 비용을 절감하고, 실시간 안전성 분석을 통해 대규모 정전 리스크를 차단할 수 있다.
스마트 전력관리 존에서는 변압기, 배전반, 차단기 등 송배전 솔루션과 에너지저장장치(ESS) 기반 솔루션을 선보인다. 스마트팩토리 존에서는 디지털 트윈 기반 공장 운영 시스템 SMI(Smart Management Insight)와 엣지 컴퓨팅 솔루션 엣지 허브(Edge Hub)를 공개한다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 아세안의 전력 수요는 최근 10년간 60% 이상 증가했으며, 2026년부터 2030년까지 연평균 5%대의 증가세가 예상된다. 경제 성장과 도시화, 제조업 확대, 데이터센터 투자, 에너지 전환이 맞물리면서 전력 인프라 투자의 중요성이 커지고 있다.
LS일렉트릭은 데이터센터, 산업단지, 신재생에너지, 스마트팩토리 등 고객별 수요에 맞춘 패키지형 전력 인프라 솔루션을 통해 아세안 전력 시장 진출을 확대할 계획이다.
yuniya@newspim.com