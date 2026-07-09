크림, 상반기 트렌드 리포트 발표..."포켓몬·원피스 IP 열풍"

AI 핵심 요약beta
- 크림이 2026년 상반기 트렌드 리포트에서 캐릭터 IP 기반 컬렉터블 가치 급등을 발표했다.
- 포켓몬·원피스 TCG 등 컬렉터블이 수십 배 거래가 상승하며 상반기 인기 카테고리로 부상했다.
- 로지텍 게이밍 기어·플레이스테이션·국내 신진 디자이너 브랜드와 나이키 에어포스1이 테크·패션 성장세를 이끌었다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크림이 2026년 상반기 트렌드 리포트를 발간했다. 리포트에 따르면 올해 상반기에는 캐릭터 지식재산권(IP) 기반 컬렉터블 아이템이 가장 가파른 가치 상승을 보였다.
포켓몬 30주년을 맞아 관련 카테고리 거래액이 직전 반기 대비 약 7배 증가했다. 특히 포켓몬 트레이딩 카드 게임(TCG) 카테고리는 약 35배에 달하는 성장을 기록했다.
'포켓몬 센터 마스코트 시작의 피카츄 키링'과 '포켓몬 TCG 퍼스트 파트너 일러스트레이션 컬렉션 시리즈 1탄 박스 영문판'은 발매가 대비 프리미엄 상승률 상위 5위에 올랐다.
원피스 IP도 강세를 보였다. '원피스 TCG 프리미엄 카드 컬렉션 쿠마모토 현 스페셜'은 발매가 대비 최고 거래가가 16배 이상으로 뛰며 상반기 발매 상품 중 거래가 상승률 1위를 차지했다.
게이밍 기어와 콘솔 기기 등 테크 카테고리도 두드러진 성장을 보였다. 로지텍의 한정판 게이밍 마우스 거래액이 직전 반기 대비 120배 이상 급증해 브랜드별 성장률 1위를 기록했다. 플레이스테이션은 약 3.4배, 삼성은 약 2.7배 성장했다.
패션 영역에서는 국내 신진 디자이너 브랜드의 약진이 두드러졌다. 신규 가입자가 첫 구매로 가장 많이 선택한 아이템은 나이키의 '에어포스 1'이었다.
국내 디자이너 브랜드 중 '언더마이카'가 거래액 최상위를 유지한 가운데 '아모우'가 직전 반기 대비 11배 이상의 거래액을 기록하며 K패션 거래액 성장률 1위에 올랐다.
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