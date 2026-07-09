대한상의, '문화가 있는 날' 우수사례 40점 선정

AI 핵심 요약beta
- 대한상공회의소가 9일 직장인 대상 문날 자랑대회 우수작 40점을 선정했다고 밝혔다
- 기업들은 볼링·랜선미술관·기차여행 등 다양한 문화가 있는 날 이벤트를 진행했다
- 대한상의는 우수사례를 공유했고 문체부는 문화가 있는 날을 매주 수요일로 확대해 관람료 할인 등 혜택을 제공하고 있다
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기업들 다양한 문화활동 추진
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 대한상공회의소가 직장인들의 '문화가 있는 날' 활용 사례를 모아 우수작을 선정했다.
대한상의는 지난 5월 한 달간 소통플랫폼 '소플'을 통해 진행한 '문날 자랑대회'에서 560건의 사례를 접수받아 우수작 40점을 선정했다고 9일 발표했다. 1등상 1점, 2등상 1점, 3등상 10점, 장려상 30점이 선정됐으며 수상 등급에 따라 경품을 제공했다. 사례를 제출한 모든 직장인에게는 참가상으로 네이버 포인트를 지급했다.
기업들은 다양한 형태로 문화의 날 이벤트에 참여했다. 소프트웨어 개발사는 수요일 문화회식으로 볼링을 진행했고, 비영리재단은 직원들의 일상 사진과 에세이를 공유하는 '사내 랜선 미술관'을 운영했다. 헬스케어 기자재업체는 기차여행, 시티투어, 자전거 캠핑 등 이동이 포함된 활동에 교통비와 활동비를 지원했다. 이 외에도 보드게임, 도자기 공방, 사내 음악회, 인문학 강연, 지역 전시회 관람 등이 진행됐다.
대한상의는 선정된 우수사례를 소플에 게시해 다른 기업들이 이벤트를 기획할 때 참고할 수 있도록 했다.
문체부는 지난 4월부터 매월 마지막 수요일로 시행하던 '문화가 있는 날'을 현재 매주 수요일로 확대 운영 중이다. 전국 2000여 개 공공 문화시설에서 관람료 할인, 무료관람, 연장개방 등의 혜택을 제공하고 있다.
y2kid@newspim.com