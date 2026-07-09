에어부산, 국내 4개 지점 '위험성평가 우수사업장' 인정 획득

AI 핵심 요약beta
- 에어부산이 9일 김포지점까지 위험성평가 우수사업장 인정을 획득했다고 밝혔다.
- 에어부산은 지점장을 안전보건총괄책임자로 지정하고 공항 현장 특성 반영 위험성평가와 정기 점검을 실시하고 있다.
- 에어부산은 산업안전보건위원회와 안전자율보고제 운영으로 건강한 안전문화 정착과 안전한 일터 조성을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 에어부산(대표 정병섭)은 지난해 ▲인천지점('25년 10월)을 시작으로 ▲제주지점('26년 1월) ▲부산지점('26년 4월)에 이어 ▲김포지점('26년 6월)까지 순차적으로 위험성평가 우수사업장 인정을 받았다고 9일 밝혔다.
'위험성평가 우수사업장 인정 제도'는 사업장의 유해·위험 요인 파악 및 개선, 관리를 목표로 기업이 자체 구축한 자율 예방 체계를 한국산업안전보건공단이 객관적으로 심사해 인정하는 제도다.
에어부산은 지점장을 '안전보건총괄책임자'로, 지점 내 안전관리 담당자를 '관리감독자'로 지정해 현장 중심의 관리 체계를 확고히 구축하고 있다.
이를 기반으로 공항 현장의 특성을 반영한 위험성평가를 실시하고, 정기 안전 점검과 작업 전 안전점검회의(TBM)를 통해 유해·위험 요인을 지속적으로 발굴·개선하고 있다. 또한 분기별 산업안전보건위원회를 개최해 근로자들의 의견을 적극 청취하고 임직원 안전자율보고제도를 운영중이다.
에어부산 관계자는 "이번 인정 획득은 임직원들의 자율적이고 능동적인 참여가 더해진 건강한 안전문화의 정착과 더불어 에어부산의 우수한 안전관리 역량을 다시금 입증한 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 임직원들이 안심하고 일할 수 있는 안전한 일터 조성을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.
tack@newspim.com