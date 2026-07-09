부산시 '2026 부산브랜드페스타' 10일 개막…지역기업 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 10일부터 12일까지 벡스코에서 지역중소기업·소상공인 제품 판매행사를 열었다.
- 행사에는 187개 지역기업과 여러 공공기관이 참여해 전시·판매와 함께 민·관 통합 지역상품 구매 상담회를 진행했다.
- 부산시는 공공조달과 민간 유통망을 아우르는 판로 지원 체계를 구축해 지역기업 성장과 부산 경제 활력을 목표로 했다.
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부산 경제 활성화 기회 모색
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 '부산 민생 100일 비상조치'에 맞춰 지역중소기업과 소상공인 제품 판매와 판로 개척에 나선다.
시는 10일부터 12일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 '2026 부산브랜드페스타'를 개최한다고 9일 밝혔다. 행사 기간에는 한국중소벤처기업유통원과 함께 '민·관 통합 지역상품 구매상담회'가 동시에 열려 기업에 실질적인 사업 기회를 제공한다.
후원기관으로는 한국예탁결제원, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 기술보증기금, BNK부산은행, 한국환경공단 등이 참여해 지역기업 지원에 나선다. 행사는 벡스코 제1전시장 내 9개 특별관을 중심으로 구성됐다. 개막식은 10일 오후 2시에 열리며 전재수 시장이 참석해 지역 중소기업과 소상공인을 격려한다.
이번 페스타에는 역대 최대 규모인 187개 지역기업이 참가한다. 행사장은 '부산명문향토기업관', '수산물직거래장터', '베이커리로드', '녹색제품관' 등 올해 처음 꾸린 전시관과 함께 '부산사회적경제기업관', '동백상회관', '스타소상공인관', '부산관광기업관', '부산우수가구관' 등으로 구성된다. 각 전시관에서는 제조·유통·서비스 기업이 제품과 기술을 소개하고 현장 상담과 판매를 진행한다.
엠지세대와 관광객을 겨냥한 지역 브랜드 참여도 눈에 띈다. 부산 대표 커피 브랜드 '영커피', 빵지순례 코스로 알려진 '부산당'과 '라푀유', 해리단길 편집숍 '루프트맨션', 미쉐린 가이드에 오른 비건 레스토랑 '아르프' 등이 부스를 마련해 관람객과 만난다.
국내 최초 지역 연고 e스포츠 구단 'BNK 피어엑스'도 참여해 팬 대상 프로그램을 운영하고 캠핑용품 브랜드 '테블러'는 전시장 내 휴게 공간에 캠핑존을 조성해 관람객 체류 공간을 제공한다. 이 밖에도 뷰티·패션, 건강, 생활·인테리어, 기술·서비스 등 다양한 분야 기업이 참가해 제품과 서비스를 선보인다.
부대행사로는 할인 판매, 부스별 이벤트, 경품 행사, 체험 프로그램 등이 준비됐다. 전시장에서는 스탬프 투어와 경품 이벤트, 구매 고객 대상 현금 쿠폰 이벤트가 진행되고 맛집 유튜버 '츄릅켠'과 협업한 팬 상품 이벤트, 네이버 웹툰 '윌유메리미' 작가 마인드C의 '드로잉쇼'도 열린다. 가족·친구 단위 관람객을 겨냥한 프로그램으로 구성됐다.
행사 첫날에는 '민·관 통합 지역상품 구매 상담회'가 함께 열린다. 부산지방중소벤처기업청과 협력해 추진해 온 지역 공공기관 구매 상담회를 바탕으로 올해는 중소벤처기업부 산하 한국중소벤처기업유통원과 협력해 소상공인 유통 플랫폼 MD 상담회, 중소기업 마케팅 구매 상담회, 소모성 자재(MRO) 구매 상담회를 동시에 진행한다.
공공 조달시장과 민간 유통망을 아우르는 통합 판로 지원 체계로 확대한 것이 특징이다.
전재수 시장은 "부산브랜드페스타는 부산에서 만들고 부산에서 키워낸 제품과 기업이 새로운 판로와 기회를 만들어가는 자리"라며 "행사가 지역기업 성장 가능성을 확인하고 부산 경제에 새로운 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com