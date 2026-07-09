[MLB] 이정후, 2경기 연속 무안타...타율 0.308 타격 7위로↓

AI 핵심 요약beta
- 이정후는 9일 토론토전서 3타수 무안타를 기록했다
- 2경기 연속 무안타로 최근 7경기 타율 0.222에 그쳤다
- 샌프란시스코는 시즈 공략에 실패해 0-10으로 졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(28, 샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 다시 차갑게 식었다. 이정후는 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 토론토 블루제이스와의 홈경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 3타수 무안타로 침묵했다. 전날에 이은 2경기 연속 무안타다.
이번 토론토와의 3연전에서 10타수 1안타 타율 1할에 그친 이정후는 이달 7경기 타율도 0.222리로 급락했다. 한때 메이저리그 타율 1위를 노리던 기세는 사라졌고 시즌 타율은 0.308로 떨어지며 메이저리그 타격 순위 전체 7위로 내려앉았다.
공수 모두에서 아쉬움이 남는 한 판이었다. 이정후는 1회초 1사 만루 위기에서 달튼 바쇼의 빗맞은 타구에 슬라이딩 캐치를 시도했으나 잡아내지 못했다. 수비 아쉬움 직후 에이스 로건 웹이 오카모토 카즈마에게 만루 홈런을 얻어맞으며 샌프란시스코는 시작부터 5점을 내주고 끌려갔다. 타석에서도 토론토 선발 딜런 시즈의 압도적인 구위에 철저히 봉쇄됐다. 2회말 첫 타석에서 유격수 뜬공으로 물러난 이정후는 5회말에도 1루수 땅볼에 그치며 내야를 뚫지 못했다.
7회말 세 번째 타석이 가장 아쉬웠다. 이정후는 노히트 노런을 질주하던 시즈를 상대로 9구까지 가는 끈질긴 승부를 벌였다. 몸쪽 낮은 너클 커브를 걷어 올렸으나, 타구는 323피트(약 98.5m)를 날아가 우측 담장 바로 앞에서 잡혔다. 시즈의 대기록 행진을 저지하지 못한 채 이정후의 경기는 그대로 마무리됐다. 이날 샌프란시스코 타선은 시즈에게 8회까지 단 하나의 안타도 뽑아내지 못하는 빈공에 시달렸다.
시즈는 9회말 선두타자 엘리엇 라모스에게 첫 안타를 허용하며 통산 두 번째 노히트 노런 대기록을 아쉽게 놓쳤다. 반면 샌프란시스코 선발 웹은 5실점하며 무너져 샌프란시스코는 토론토에 0-10으로 완패했다.
psoq1337@newspim.com