대전시교육청 '직업교육 혁신지구' 선정…지역산업 맞춤 인재 키운다

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 8일 직업교육 혁신지구 신규 공모에 선정됐다고 밝혔다다
- 대전의 6대 주력산업과 직업계고를 연계해 교육·취업·후학습 지원체계를 구축한다
- AI 융합형 산업인재 양성과 지원센터·협력위 설치로 3개년 로드맵을 추진한다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 직업계고 학생을 지역 전략산업과 연계해 교육을 하고 지역기업 취업과 후학습까지 지원하는 직업교육 모델 구축에 나선다.
대전시교육청은 교육부의 '2026년 직업교육 혁신지구 신규 공모'에 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
직업교육 혁신지구는 교육청과 지방자치단체, 대학, 기업, 관계기관이 협력해 직업계고 학생을 대상으로 교육과정, 취업, 후학습을 연계하는 사업이다.
대전시교육청은 'JOB-FIT 대전희망인재 직업교육 혁신지구'를 사업명으로 공모에 참여했다. 이번 선정에 따라 대전시, 지역 대학, 기업 등과 함께 학생들이 지역에서 배우고 취업해 정착할 수 있는 협력체계를 구축할 계획이다.
사업은 대전의 6대 주력산업과 직업계고 교육과정을 연결하는 방식으로 추진된다. 방위산업은 충남기계공업고, 바이오헬스는 대전생활과학고, 이차전지는 대전도시과학고, 의료복지는 대전대성여자고, 비즈니스 인텔리전스는 대전여자상업고, 바이오는 유성생명과학고가 각각 거점 역할을 맡는다.
이들 학교는 기업과 함께 교육과정을 설계하고 현장실습과 채용 연계를 추진한다. 산업 맞춤형 교육을 이수한 학생에게는 점프업 프로그램을 통해 협약기업 취업, 청년 주거·금융 지원, 후학습, 계약학과 연계 등을 지원하는 방안도 마련된다.
AI 융합형 산업 인재 양성도 함께 추진된다. 미래직업교육센터는 반도체 장비, AI 스마트팩토리, AI 로봇 제어, 철도차량 관리, 드론 측량 등 신산업·지역특화 분야 교육을 맡는다. BI 브리지센터는 AI 비즈니스와 데이터 분석 분야 전문 인재 양성을 담당한다.
대전시교육청과 대전시는 앞으로 직업교육 혁신지구 지원센터를 구축하고 지역협력위원회를 운영해 3개년 로드맵에 따라 사업을 단계적으로 추진할 예정이다.
오석진 대전시교육감은 "이번 선정으로 대전 학생들이 지역에서 배우고 일하며 정착할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "교육청과 지자체, 기업이 함께 지역 맞춤형 직업교육 모델과 AI 융합형 산업 인재 양성을 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com