밀양시, '국제 나노전시회'서 투자유치 홍보관 운영…지원제도 소개

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 8일부터 10일까지 나노기술융합전시회에 참가해 국가산단 홍보와 투자유치에 나섰다
- 시는 공동 홍보관에서 기회발전특구 세제혜택, 기업지원제도, 분양상담 등 투자환경을 소개했다
- 시는 전시회에서 발굴한 기업을 대상으로 현장 방문과 상담을 연계해 투자유치를 이어가겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
입주기업과 기술 및 제품 상담
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 국내 최대 나노기술 전시회에 참가해 국가산단 홍보와 투자유치 활동에 나섰다.
시는 8일부터 10일까지 경기 고양 킨텍스에서 열리는 '제24회 국제 나노기술융합전시회'에 참가해 밀양나노융합국가산업단지 공동 홍보관을 운영한다고 밝혔다.
이번 전시회는 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 주최하고 관련 협회가 주관하는 행사로 401개 기업 674개 부스 규모로 열린다.
시는 경남도, 한국토지주택공사(LH), 경남테크노파크, 한국나노마이스터고, 입주기업 등과 공동 홍보관을 구성해 기업 관계자를 대상으로 투자환경과 지원 제도를 소개한다.
홍보관에서는 기회발전특구 세제 혜택과 기업 지원 제도, 국가산단 분양 상담, 수소특화단지 추진 현황, 나노융합센터 등 연구·시험평가 인프라, 공공임대형 지식산업센터, 입주기업 성과 등을 안내한다.
입주기업인 우진과 씨이엔이 참여해 기술과 제품을 선보이고 기업 간 상담과 교류를 진행한다.
밀양나노융합국가산단은 기회발전특구 지정 이후 분양이 진행 중이며 산업시설용지 분양률은 50.8%를 기록하고 있다.
시는 전시회에서 확보한 기업을 대상으로 현장 방문과 개별 상담을 연계해 투자유치를 이어갈 계획이다.
안병구 시장은 "밀양이 기회발전특구와 나노융합국가산업단지, 연구개발 기반을 갖춘 첨단산업 거점으로 성장하고 있다"면서 "이번 전시회를 계기로 투자 환경을 알리고 기업 유치와 산단 분양 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com