이기혁·양현준·엄지성, 아이치·나고야 AG 男축구 와일드카드 발탁

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 1일 이기혁·양현준·엄지성을
- 아이치·나고야 아시안게임 와일드카드로 발탁했다.
- 세 선수는 북중미 월드컵 출전 및 멀티 포지션 능력으로
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전했던 이기혁(26·강원), 양현준(24·셀틱), 엄지성(24·스완지시티)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구대표팀 와일드카드로 발탁됐다.
8일 축구계에 따르면 대한축구협회는 지난 1일 이기혁, 양현준, 엄지성이 포함된 아시안게임 남자축구 대표팀 23인 최종 명단을 대한체육회에 제출했다.
아시안게임 남자축구는 23세 이하 선수들이 출전한다. 단 3명까지 연령 제한 없이 와일드카드로 선발할 수 있다. 이민성 U-23 남자 축구대표팀 감독은 세 장의 와일드카드를 모두 북중미 월드컵 경험자에게 썼다.
세 선수는 모두 이번 월드컵 무대를 밟았다. 이기혁은 조별리그 3경기에서 스리백 수비라인의 왼쪽 스토퍼로 풀타임을 소화했다. 엄지성은 체코전과 멕시코전에 나섰고, 양현준은 멕시코전 교체 출전했다.
멀티 포지션 소화 능력도 발탁 배경으로 꼽힌다. 이기혁은 센터백과 수비형 미드필더, 풀백을 모두 맡을 수 있다. 엄지성은 좌우 측면 공격수로도 활용 가능하다. 양현준은 윙어와 윙백을 오갈 수 있는 자원이다.
한국 남자축구는 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에서 연속 금메달을 따냈다. 이번 아이치·나고야 대회에서는 아시안게임 4연패에 도전한다. 아시안게임 우승 시 선수들은 병역 혜택을 받을 수 있다. 이기혁, 양현준, 엄지성은 모두 병역을 마치지 않았다.
football1229@newspim.com