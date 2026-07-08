[프로야구] LG 오스틴, 6월 MVP 선정…KIA 김도영·두산 최민석 제치고 개인 통산 두 번째

AI 핵심 요약beta
- KBO가 8일 LG 오스틴 딘을 6월 MVP로 선정했다
- 오스틴은 기자·팬투표 합산 39.98점으로 1위했다
- 6월 25경기서 타율 0.382·11홈런 등 맹활약했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 LG 트윈스 외국인 타자 오스틴 딘이 6월 월간 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국야구위원회(KBO)는 8일 오스틴이 2026 신한 SOL KBO리그 6월 월간 MVP로 뽑혔다고 밝혔다.
오스틴은 기자단 투표 35표 중 19표, 팬 투표 48만8764표 중 12만5490표를 받아 총점 39.98점을 기록했다. KIA 타이거즈 김도영은 기자단 투표 1표, 팬 투표 23만1514표, 총점 25.11점으로 뒤를 이었다. 두산 최민석은 기자단 투표 14표, 팬 투표 3만2056표, 총점 23.28로 3위에 머물렀다.
오스틴의 월간 MVP 수상은 2024년 8월 이후 개인 통산 두 번째다. 오스틴은 6월 한 달 동안 25경기에 출전해 타율 0.382, 34안타(11홈런) 34타점 23득점을 기록하며 LG 타선을 이끌었다.
특히 11홈런으로 자신의 월간 최다 홈런 기록을 새로 썼다. 종전 기록은 2024년 8월 기록한 9홈런이었다. 오스틴은 6월 김도영과 함께 월간 홈런 공동 1위에 올랐고, 장타율 0.789와 타점 부문에서는 1위를 차지했다.
정교함도 돋보였다. 오스틴은 6월 타율 4위, 출루율 0.462로 4위에 올랐다. 한 달 동안 무안타 경기는 4경기뿐이었다. 월간 MVP로 선정된 오스틴에게는 상금 300만원과 트로피가 수여된다.
한편 2위 김도영은 6월 25경기 타율 0.354, 34안타(11홈런) 26타점 27득점으로 펄펄 날았다. 3위 최민석은 6월 5경기 선발 등판해 32이닝 4승 무패, 평균자책점 0.84를 기록했다. 하지만 둘은 오스틴의 벽을 넘지 못했다.
football1229@newspim.com