안민석 교육감 "교육청은 누구나 편하게 출입할 수 있는 열린 공간"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 8일 남부청사 스피드게이트를 전면 철거했다
- 교육 가족·민원인 접근성을 높여 개방형 청사 환경을 조성했다
- 경기도교육청은 출입 절차 간소화와 열린 교육감실 등 개방 행정을 이어간다
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닫힌 교육청·폐쇄형 교육청 대신 개방형 선택...교육 현장과 소통 강화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 민선 6기 현장 중심 소통 기조를 반영해 교육 현장과의 소통을 강화하고자 남부청사의 스피드게이트(출입통제용 보안게이트) 전면 철거 공사를 실시한다고 8일 밝혔다.
철거 대상은 도교육청 남부청사 지하 3층부터 지상 1층까지 설치된 스피드게이트 전체다.
이번 조치는 청사를 방문하는 교육 가족과 민원인의 접근성을 높이고 보다 개방적인 청사 환경을 조성하기 위한 출입관리 체계 개선의 일환으로 추진됐다.
안민석 경기도교육감은 이날 남부청사에서 열린 철거식에서 "이제 교육청은 누구나 편하게 출입할 수 있는 열린 공간"이라며 "닫힌 교육청, 폐쇄형 교육청 대신 개방형을 선택했다"고 말했다.
이어 "두렵지 않기 때문에 감행하는 것은 아니다"며 "두렵지만 해야 하는 것이 참된 용기라고 생각한다"고 덧붙였다.
이날 철거식에는 경기교총, 경기교사노조, 전교조 경기지부 등 3개 교원단체 대표를 비롯해 경기도교육청 직장협의회, 늘품 학부모단체, 도민 등 관계자들이 참석했다.
도교육청은 이번 스피드게이트 철거를 시작으로 방문객의 출입 절차를 간소화하고 '열린 교육감실'을 구현하는 등 개방 행정을 이어갈 방침이다.
다만 청사 이용자의 이동 편의를 높이는 대신 청사 보안은 안내데스크 운영과 향후 출입 관리 절차 보완 등을 통해 안전하고 효율적으로 유지해 나갈 계획이다.
1141world@newspim.com