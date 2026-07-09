[오늘날씨] 전국 장맛비 최대 200mm...낮 최고 35도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 9일 전국에 강한 비를 예보했다
- 수도권·충청·전북에 최대 200㎜ 비가 내리겠다
- 아침 21~25도, 낮 최고 35도로 덥겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 9일인 목요일은 전국이 대체로 흐리고 늦은 오후까지 비가 내릴 전망이다. 낮 최고기온은 35도로 전망된다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 전국에 천둥·번개와 돌풍을 동반 강한 비가 내리겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원 내륙·산지 50~100㎜, 강원 동해안 5~50㎜ 등이다. 대전·세종·충남·충북과 전북은 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상) 강우가 예보됐다.
아침 최저기온은 21~25도로 전망된다. 지역별로 보면 ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 25도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 26∼35도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 29도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 33도 ▲부산 30도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com