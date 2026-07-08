국립극장 26-27시즌, 창극·무용 인기 레퍼토리에 무장애 공연도 늘린다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 국립중앙극장(극장장 직무대리 김석일)은 8일 '2026-2027 국립극장 레퍼토리시즌'(이하 26-27 시즌) 프로그램을 공개했다.

오는 8월 21일부터 2027년 6월 27일까지 311일간 신작 19편, 레퍼토리 12편, 상설공연 14편, 해외초청 2편, 국내초청 4편, 상영 5편, 공동주최 19편 등 총 75편의 작품을 선보인다.

국립극장은 2012년부터 1년 단위의 공연 프로그램을 사전에 기획·공개하는 레퍼토리시즌 제도를 도입해 국립창극단·국립무용단·국립국악관현악단의 대표 레퍼토리와 기획공연을 꾸준히 축적해 왔다. 이를 통해 지난 15년간의 역량을 바탕으로 전통을 오늘의 언어로 새롭게 해석하며 국내외 관객과 소통하는 대한민국 대표 제작극장으로 자리매김했다. 이번 시즌에는 '새로운 시대를 여는 전통의 울림'을 주된 화두로 삼아, 인공지능과 디지털 기술 발전 등으로 예술을 창작하고 향유하는 방식이 빠르게 변화하는 시대 속 전통 기반 공연예술이 지닌 본질적 가치와 동시대적 가능성을 함께 조명한다.

[사진=국립극장]

국립창극단(예술감독 겸 단장 유은선)은 여성 오이디푸스를 내세운 배삼식 극작 '오이디푸스'와 요나 김 연출이 새롭게 해석한 '춘향'을 통해 동서양 고전을 오늘의 시선으로 다시 바라본다. 고전을 새롭게 해석한 신작과 함께 '귀토' '리어' 등 작품성과 대중성을 인정받은 대표 레퍼토리를 이어가며 창극의 현재와 미래를 함께 보여준다.

국립무용단(예술감독 겸 단장 김종덕)은 한국 창작춤의 거장 배정혜와 차세대 안무가 배진호가 함께하는 '더블빌:시나위', 세계 발레 무대에서 독자적인 경력을 쌓아온 재독 안무가 허용순과의 신작 '국립무용단×허용순'(가제)로 한국춤의 새로운 움직임을 제시한다. 2025년 초연 당시 큰 화제를 모은 '미인' '파이브 바이브'도 재공연돼 전통춤의 깊이와 동시대적 감각을 함께 선보인다.

국립국악관현악단(예술감독 겸 단장 채치성)은 시대별 협연곡의 흐름을 조망하는 '협연의 연대기'와 서양음악 지휘자 홍석원의 독창적인 해석을 더한 '2026 디스커버리'를 통해 국악관현악의 확장 가능성을 보여준다. 실제 온라인 게임에 사용될 음악을 창작하는 '음악 오디세이:거상'으로 새로운 플랫폼과의 협업을 이어가고, 2024년 초연 이후 3년 만에 돌아오는 야외 페스티벌형 공연 '애주가'를 통해 국악관현악이 관객과 더욱 친숙하게 호흡하는 무대를 선보일 예정이다.

2025년 첫선을 보인 '창극 중심 세계음악극축제'와 '대한민국 전통춤 축제'도 더욱 풍성한 구성으로 관객과 만난다. 올해 '창극 중심 세계음악극축제'에서는 태국·중국을 비롯한 해외 초청작과 지역성을 담은 국내 음악극이 한 무대에 펼쳐진다. '2026 대한민국 전통춤 축제'는 전국의 전통춤 단체가 모여 한국 전통춤의 현재와 미래를 짚어본다. 'NT Live'는 해외 최신 화제작을 국내 최초로 소개하며 대표적인 해외 공연 상영 플랫폼으로서의 위상을 이어간다.

연말연시를 대표하는 국립극장 마당놀이도 돌아온다. 평균 객석점유율 97.2%를 기록한 '춘풍이 온다'를 오늘의 시선으로 재해석한 '춘풍처도 온다'는 기존 주인공 대신 춘풍처 김씨 부인을 전면에 내세워 더욱 통쾌한 웃음과 공감을 전하며, 세대를 아우르는 대표 가족 공연으로 관객과 만난다.

2021년부터 이어온 국립극장 무장애 공연도 음악극 '옹옹옹' '다정히 세상을 누리면', 음악회 '2027 함께, 봄', 연극 '카운트 나인' 등을 선보이며 더욱 많은 이들이 함께 공연예술을 누릴 수 있는 환경을 만들어간다.

국립극장은 2022년부터 청년 예술인들이 실제 무대에서 성장할 수 있는 기반을 꾸준히 마련해 왔다. 올해도 '창극 작가 프로젝트''안무가 프로젝트''작곡가 프로젝트' 등 전속단체별 창작 플랫폼을 운영하며 신진 작가·안무가·작곡가와 청년예술인의 성장을 적극 지원한다.

26-27 시즌 티켓은 10일부터 판매된다. 패키지 티켓은 10일 14시부터, 개별 공연 티켓은 14일 14시부터 국립극장 홈페이지에서 구입할 수 있다. 패키지 티켓 구입 시 최대 64% 할인이 가능하며, 국립극장이 개최하는 특별 문화 행사 시 초청 기회도 주어진다.

◆새로운 시대를 여는 전통의 울림

2026-2027 국립극장 레퍼토리시즌은 변화하는 시대 속 공연예술이 지닌 본질적 가치와 동시대적 가능성을 함께 조명한다. 인공지능과 디지털 기술의 발전으로 예술을 창작하고 향유하는 방식이 급속도로 변화하는 현시점에서, 전통예술을 기반으로 무대의 현장성과 고유한 매력을 재발견할 수 있는 다양한 작품을 준비했다.

국립극장은 각 전속단체가 오랜 시간 축적해 온 예술적 자산을 바탕으로 새로운 창작과 재해석, 국제교류와 협업, 차세대 창작자 육성까지 유기적으로 연결하며 전통예술의 지속가능한 미래를 모색한다. '창극 중심 세계음악극축제'(2026년 9월 3일~26일, 해오름·달오름·하늘극장)는 각기 다른 지역색이 드러나는 국내외 음악극을 한자리에 소개하며 창극을 중심으로 세계 음악극의 흐름을 조망한다. '2026 대한민국 전통춤 축제'(2026년 10월 23일~25일, 해오름극장)는 전국의 다양한 예술단체와 함께 전통춤의 계승과 창작의 스펙트럼을 넓힌다.

또한 미래 공연예술계를 이끌어갈 창작자와 예술인 육성에도 힘을 쏟는다. 새로운 국악관현악 레퍼토리를 발굴하는 '2026 작곡가 프로젝트'(2026년 8월 21일, 달오름극장)와 국립창극단 청년교육단원이 무대에 오르는 '창극콘서트-흥보, 박을 타다'(2026년 9월 9~10일, 달오름극장). 신진 극작가를 발굴하는 '2026 창극 작가 프로젝트 시연회'(2026년 11월 7~8일, 하늘극장), 2026 국립무용단 청년교육단원이 함께하는 '2026 안무가 프로젝트'(2026년 11월 6~8일, 달오름극장) 등 창작과 교육이 유기적으로 연결되는 플랫폼을 마련해 다음 세대 공연예술의 기반을 다진다.

참신한 창작과 검증된 대표 레퍼토리가 균형을 이루고, 예술성과 공공성을 함께 담아낸 다양한 프로그램을 통해 변화하는 시대 국립극장이 지향하는 공연예술의 방향성을 제시해 나갈 예정이다.

◆고전의 원형에 동시대의 감각을 덧입히다

국립극장 전속단체 국립창극단·국립무용단·국립국악관현악단은 이번 시즌 익숙한 고전을 오늘의 관점에서 질문하고 재해석하는 신작을 잇달아 선보인다.

국립창극단은 여성 오이디푸스를 전면에 내세운 '오이디푸스'(2026년 11월 26일~12월 5일, 달오름극장)를 통해 서양 고전을 전혀 다른 시선으로 바라보고, 요나 김 연출의 '춘향'(2027년 6월 24~27일, 해오름극장)은 익숙한 사랑 이야기를 넘어 작품 속 다양한 인물과 관계를 재해석한다. 고전의 서사와 메시지를 답습하는 데 머무르지 않고 오늘의 관객이 공감할 수 있는 질문과 동시대적 감각으로 다시 풀어내며 창극의 표현 영역을 확장할 예정이다.

국립무용단 역시 전통춤의 원형을 현대적 감각으로 재해석하는 작업을 이어간다. '더블빌:시나위'(2026년 10월 8~11일, 해오름극장)에서는 한국 창작춤의 거장 배정혜와 차세대 안무가 배진호가 '시나위'를 각기 다른 시선으로 풀어낸다. '국립무용단×허용순(가제)'(2027년 6월 3~6일, 해오름극장)은 현재 드레스덴 젬퍼오퍼 발레단 리허설 디렉터이자 세계를 무대로 활동 중인 안무가 허용순과의 첫 협업이다. 발레와 컨템퍼러리, 한국춤을 넘나드는 움직임으로 한국춤의 무한한 가능성을 제시한다.

국립국악관현악단도 국악관현악을 오늘의 음악 언어로 확장하는 관현악 시리즈를 선보인다. 시대별 협연곡의 흐름을 조망하는 '협연의 연대기'(2026년 9월 18일, 해오름극장)를 비롯해 실제 온라인 게임에 사용될 음악을 창작하는 '음악 오디세이:거상'(2027년 3월 19일, 해오름극장), 새로운 국악관현악 레퍼토리를 발굴하는 '신보(新譜)'(2027년 6월 11일, 해오름극장)까지, 국악관현악이 음악적 정체성을 유지하면서도 변화하는 창작 환경과 플랫폼을 적극적으로 수용하며 동시대 문화와 만나는 접점을 만들어가는 과정을 보여줄 것이다.

◆세월과 함께 무르익은 대표작의 힘

오랜 시간 관객의 사랑을 받아온 국립극장의 반가운 대표 레퍼토리도 다시 관객을 찾는다. 국립창극단은 작품성과 대중성을 모두 인정받은 대표 창극 '귀토'(2026년 9월 3~6일, 해오름극장)와 '리어'(2027년 4월 14~22일, 달오름극장)를 무대에 올린다. 고선웅 연출·한승석 음악의 '귀토'는 판소리 '수궁가'를 바탕으로 토끼가 용궁에서 돌아온 이후의 이야기를 재치 있게 그린 작품으로 국립창극단을 대표하는 흥행 레퍼토리로 자리매김했다. 셰익스피어의 『리어왕』을 창극으로 재해석한 '리어'는 2022년과 2024년 모두 99% 객석점유율을 기록하고, 2024년 영국 올리비에 어워즈 연출상 후보에 오르는 등 국내외에서 작품성을 인정받았다.

국립무용단은 그간 축적해 온 예술적 스펙트럼과 깊이를 동시에 확인할 수 있는 라인업을 구성했다. 2026년 연말은 한국무용의 독보적인 브랜드로 자리 잡은 '향연'(2026년 12월 19~26일, 해오름극장)으로 화려하게 장식한다. 조흥동을 비롯한 한국 춤의 대가들이 모여 종묘제례의 궁중무용, 바라춤과 같은 종교의식무, 장구춤과 같은 민속춤을 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절의 변화로 풀어낸 작품이다. 정구호 연출이 무대 위 함축적으로 담아낸 한국의 미학과 50여 명의 무용수가 펼치는 압도적인 스케일이 관객의 마음을 사로잡는다. 2025년 초연과 동시에 화제를 모은 '미인'(2027년 4월 1~4일, 해오름극장)과 '파이브 바이브'(2027년 4월 1~4일, 달오름극장)도 재공연이 예정돼 국립무용단의 대표 레퍼토리로서의 입지를 굳힌다.

국립국악관현악단은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 대중 친화적 프로그램을 대폭 강화했다. '추석엔 국악가요'(2026년 9월 24~25일, 하늘극장), 어린이음악회 '신나락 만나락'(2027년 4월 22일~5월 5일, 하늘극장), 2024년 첫선을 보인 이래 재공연 요청이 쇄도했던 페스티벌형 야외공연 '애주가'(2027년 5월 29~30일, 국립극장 문화광장)까지 일상 속에서 국악이 자연스럽게 관객과 만날 수 있는 다양한 기회를 마련할 예정이다.

◆모두를 위한 극장, 함께 즐기는 무대

국립극장은 전통예술의 확장과 함께 더 많은 관객이 공연예술을 함께 누릴 수 있는 열린 극장을 만들어가는 데에도 힘을 쏟는다. 국립극장의 대표 연말연시 공연인 마당놀이도 새로운 모습으로 돌아온다. 마당놀이 '춘풍처도 온다' (2026년 11월 27일~2027년 1월 24일, 하늘극장)는 기존 '춘풍이 온다'를 오늘의 시선으로 재해석해 더욱 통쾌한 웃음과 공감을 전하며, 세대를 아우르는 대표 가족 공연으로서 관객과 만난다.

무장애 공연도 더욱 확대된다. 음악극 '옹옹옹'(2026년 9월 3일~6일, 달오름극장) '다정히 세상을 누리면'(2026년 12월 17일~20일, 달오름극장), 음악회 '2027 함께, 봄'(2027년 4월 10일, 해오름극장), 연극 '카운트 나인'(2027년 6월 10일~13일, 달오름극장)은 서로 다른 감각과 경험을 지닌 사람들이 함께 살아가는 이야기를 다양한 장르로 풀어낸다. 수어와 음성해설 등 접근성 확대를 넘어 공연의 내용과 형식 자체에서 다양성과 포용의 가치를 담아내며, 장애와 비장애, 세대와 장르의 경계를 넘어 누구나 함께 공연예술을 향유할 수 있는 환경을 만들어간다.

이 밖에도 국립극장 문화광장의 '아트 인 시리즈' 등 야외공연과 시민 참여형 연계 프로그램을 정기적으로 운영해 공연예술이 더욱 많은 이들과 만나는 기회를 넓히고, 공공극장으로서의 역할을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

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