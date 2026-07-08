KB금융타운 전주혁신도시 개소…전북 금융특화도시 조성 속도

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 8일 전주혁신도시에 KB금융타운을 개소해 제3금융중심지 조성에 힘을 보탰다
- KB금융타운에는 은행·증권 복합점포와 연금·비대면센터, 스타트업 지원공간 등이 들어서 민간 금융거점 역할을 맡게 됐다
- 전북은 4대 금융그룹 이전을 계기로 제2차 공공기관 유치와 제3금융중심지 지정을 추진해 금융특화도시 도약을 기대하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신한·우리·하나금융도 이전 추진, 제3금융중심지 조성 기대감 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 KB금융그룹의 'KB금융타운'이 전주혁신도시에 문을 열고 전북 금융산업 집적과 제3금융중심지 조성에 힘을 보탠다고 8일 밝혔다.
이날 열린 개소식에는 이원택 전북특별자치도지사와 김윤덕 국토교통부 장관, 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 양종희 KB금융그룹 회장 등이 참석했다.
지상 6층 규모의 KB금융타운에는 은행과 증권 복합점포를 비롯해 골든라이프센터, 희망금융센터, 퇴직연금 자산관리센터, 비대면 가계여신심사센터, 글로벌 홀세일 영업조직, 전주CIB센터 등이 입주했다.
또 스타트업 지원 공간인 이노베이션 전북HUB와 자본시장 영업조직, 자산운용 전주사무소, 비대면 상담조직인 스타링크와 CNS도 함께 들어서며 민간 중심 금융거점 역할을 맡게 된다.
전북 혁신도시 금융권 이전도 속도를 내고 있다. 신한금융그룹은 지난 2월 전북 금융허브를 출범했으며 우리금융그룹은 5년간 1조6000억원 투자 계획과 함께 이달 29일 개소식을 앞두고 있다.
하나금융그룹도 자본시장 기능을 집약한 원루프(One-Roof)센터를 신설해 5개 계열사, 150여 명 규모의 인력을 전북으로 이전할 계획이다.
전북자치도는 제2차 공공기관 유치와 제3금융중심지 조성을 핵심 과제로 추진하는 가운데 4대 금융그룹의 잇따른 이전이 금융특화도시 도약의 기반이 될 것으로 기대하고 있다.
또한 국민연금공단과 KB금융그룹 등과 협력해 마을자치연금사업, 벤처펀드 조성, 지니포럼 개최 등 지역 상생사업도 지속 추진할 방침이다.
이원택 전북특별자치도지사는 "민간 대형 금융사인 KB금융그룹이 전북에 거점을 구축한 것을 뜻깊게 생각한다"며 "제2차 공공기관 유치와 제3금융중심지 지정을 이뤄 전북이 세계적인 금융특화도시로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com