강서구 민주당 구의원들 "해양수산부 이전, 답은 강서구 뿐"

AI 핵심 요약beta
- 부산 강서구의회 민주당 의원들이 8일 해수부 신청사 강서구 유치를 촉구했다
- 의원들은 강서구가 토지·연계성·입지여건에서 최적지라고 주장했다
- 정부와 해수부에 미래지향적 결정을 내려달라고 요청했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 강서구의회 더불어민주당 소속 구의원들이 해양수산부 이전과 관련해 신청사를 강서구에 유치할 것을 촉구했다.
의원들은 8일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산의 미래를 위한 선택. 대한민국 해양정책의 미래를 위한 선택. 그 답은 부산 강서구"라고 밝혔다.
이날 김정용, 배성진, 김종수, 신나영 강서구의원들이 함께 했다.
의원들은 "정부는 현재 해양수산부 신청사 건립을 위한 후보지 공모를 진행하고 있다"며 "이번 공모는 청사를 이전할 부지를 선정하는 절차가 아니라 대한민국 해양정책의 미래와 부산의 세계적인 해양수도로 도약할 기반을 결정하는 국가적 선택"이라고 말했다.
그러면서 "해수부는 토지 확보 및 이용여건, 해양수도 조성과의 연계성, 청사 입지여건을 중심으로 평가하겠다"라며 "이 세가지 기준 모두에서 강서구가 가장 경쟁력 있는 후보지라고 확신한다"고 주장했다.
이어 "토지 확보 및 이용여건'에서 명지국제신도시와 명지2단계, 에코델타시티 등 대규모 계획도시가 조성되고 있다"면서 "'해양수도 조성과의 연계성' 부분에선 현재 추진중인 가덕도신공항, 김해국제공항, 주요 고속도로망 연결한 국제 물류 거점"이라고 꼽했다.
'청사 입지여건'에 대해서는 "에코델타시티와 명지2단계에는 총3만 8000여 호의 주택이 공급될 예정이다"라며 "낙동아트센터, 국회부산도서관 등 문화·여가·생활 인프라와 교육, 의료 인프라도 강화될 것"이라고 설명했다.
의원들은 "신청사 이전을 위한 부지는 많지만 대한민국 해양정책의 미래를 경인할 곳은 오직 하나 바로 강서구"라며 "정부와 해양수산부가 가장 합리적이고 미래지향적인 결정을 내려주시기를 다시 한번 강력히 요청드린다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com