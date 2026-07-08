그래피, '그래피 데이 토론토 2026' 성료..."캐나다 진출 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 그래피가 8일 캐나다 토론토에서 행사 열고 SMA 공급 계약을 체결했다
- 행사에서 SMA·디지털 교정 솔루션 소개하고 라이브 데모로 현지 교정 전문가 관심을 모았다
- i-VISTA MED·AB Med와 협력해 캐나다 전역 인하우스·현지 생산 거점 구축하며 SMA 공급 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그래피가 캐나다 토론토에서 개최한 '그래피 데이 토론토 2026' 행사를 통해 현지 시장 진출을 본격화했다고 8일 밝혔다. 회사는 행사 기간 중 AB Med와 130만달러(약 17억원) 규모의 형상기억 교정장치(SMA) 생산 시스템 공급 계약을 체결했다.
이번 행사는 다이렉트3D 프린팅 기반 SMA와 디지털 교정 솔루션을 캐나다 교정 전문의 및 치과 의료 관계자들에게 소개하기 위해 마련됐다. 세계적인 교정학 권위자인 라빈드라 난다 박사와 김기범 교수가 연자로 참여해 SMA의 임상적 가치와 디지털 교정 치료 전략을 공유했으며, 라이브 데모와 임상 사례 발표를 통해 참석자들의 관심을 모았다.
회사에 따르면 현지 파트너사인 i-VISTA MED는 행사 기간 중 인하우스 얼라이너 시스템 발주 물량을 완판시키며 캐나다 시장의 높은 수요를 확인했다. i-VISTA MED는 그래피의 인하우스 시스템 유통을 담당하는 현지 파트너로, 그래피는 이를 계기로 현지 영업 및 마케팅 활동을 강화하고 캐나다 전역으로 고객 접점을 확대할 계획이다.
AB Med는 i-VISTA MED의 자회사로, 그래피 SMA의 캐나다 현지 생산 거점 구축을 위해 설립된 법인이다. 이번 계약을 통해 그래피는 AB Med를 중심으로 현지 생산 역량과 공급 안정성을 강화해 캐나다 시장 내 SMA 보급 확대를 추진할 방침이다.
그래피 관계자는 "이번 행사는 단순한 브랜드 런칭을 넘어 현지 판매 성과와 생산 거점 구축이라는 실질적인 사업 성과를 거둔 자리였다"며 "i-VISTA MED 및 AB Med와의 협력을 기반으로 캐나다 시장 내 SMA 공급 체계를 안정적으로 구축하고 현지 디지털 교정 시장 공략을 더욱 가속화할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com