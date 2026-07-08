삼성SDS, 성과급 개편안 부결…전체 직원 동의율 40% 그쳐

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 8일 성과급 제도 개편안 직원 투표에서 부결했다
- 전체 직원 기준 동의율 40%에 그쳐 기존 인사제도 유지됐다
- 성과급 개편 논란 속 삼성SDS 노조가 임직원 과반 확보하며 단체교섭에 돌입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성SDS가 추진해온 성과급 제도 개편안이 직원 의견 투표에서 부결됐다. 전체 직원 기준 동의율이 시행 요건인 과반에 미치지 못하면서 기존 인사 제도는 그대로 유지된다.
8일 업계에 따르면 삼성SDS는 이날 사내 공지를 통해 인사제도 개편 관련 사원 의견 투표 결과를 공개했다. 전체 직원 기준 최종 동의율은 40%로 집계됐다. 투표율은 55.6%, 투표 참여자 기준 동의율은 71.9%였다.
삼성SDS는 "제도 시행에 필요한 전체 직원 과반 동의 요건을 충족하지 못해 이번 인사제도 개편안을 시행하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.
이번 개편안은 기존 현금 목표 인센티브(PI)를 폐지하고, 연봉 일부를 자사주로 지급하는 방식으로 성과보상 체계를 바꾸는 내용이 골자다. 회사는 임직원을 대상으로 설명회와 의견 투표 절차를 진행해왔다.
◆ 미투표 확산에 최종 동의율 미달
개편안에 반대한 직원들은 성과급 산정 기준의 상당 부분이 주가 등 외부 지표에 연동된다는 점을 문제 삼아 왔다. 기존 PI가 퇴직금 산정 대상에서 제외되는 점도 쟁점으로 거론됐다.
당초 투표는 지난달 29일 종료될 예정이었으나 지난 7일 자정까지 한 차례 연장됐다. 그러나 제도 개편에 반대하는 직원들을 중심으로 미투표 움직임이 확산하면서 전체 직원 기준 동의율이 과반을 넘지 못한 것으로 풀이된다.
투표에 참여한 직원만 놓고 보면 동의율이 70%를 넘었지만, 시행 요건이 전체 직원 과반 동의였던 만큼 최종적으로는 개편안이 문턱을 넘지 못했다.
◆ 노조 과반 확보…교섭 절차 돌입
이번 성과급 개편 논란은 삼성SDS 창사 이래 첫 노동조합 출범으로도 이어졌다. 삼성그룹 초기업노동조합 삼성SDS 지부는 지난 6일 출범했고, 이튿날인 7일 이준희 삼성SDS 대표이사 사장에게 단체교섭 요구서를 제출했다.
노조는 같은 날 오후 조합원이 5650명을 넘어서며 전체 임직원 과반을 확보했다고 밝혔다. 사측도 교섭요구사실 공고를 게시하면서 노사 간 교섭 절차가 본격화되는 분위기다.
kji01@newspim.com