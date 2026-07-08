유가, 호르무즈 긴장 재고조에 오름폭 확대...WTI 3% 추가 상승

AI 핵심 요약beta
- 미국이 8일 호르무즈 해협 일대 이란군 시설을 공격했다.
- 미 재무부가 이란산 원유 수출 제재 유예를 철회해 WTI와 브렌트유가 2~3%대 추가 상승했다.
- 미국의 선박 공격 책임 추궁과 이란산 원유 판매 허가 철회가 국제 유가 상승폭을 키웠다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 긴장 재고조에 국제 유가가 상승폭을 확대하고 있다.
8일 오전 8시 1분 현재 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 배럴당 72.46달러에 거래 중이다.
WTI 8월물은 1.89달러(2.76%) 상승한 70.44달러로 마감했는데, 마감 후 거래에서 2.86% 추가 상승한 것이다. 미국이 최근 세 차례의 선박 공격을 이유로 이란산 원유 판매 허가를 철회했다는 소식이 전해지면서다.
런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 2.17달러(3.01%) 오른 74.16달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유는 현재 2.40% 추가 상승한 75.94달러에 거래되고 있다.
미 재무부가 이란산 원유 수출 제재 유예 조치를 철회한 데 이어 미군은 호르무즈 해협 일대 이란 군사시설을 겨냥한 공격을 개시했다.
악시오스가 미국 관리를 취재한 바에 따르면 미군은 이번 공격에서 이란 방공 시스템, 해안 감시 시스템, 지대공 미사일, 대함 순항미사일 기지, 드론 발사 기지, 항만 시설을 겨냥했다.
wonjc6@newspim.com