구윤철 "원화 국제화 로드맵 이달 발표"…국고채 장기물 발행 탄력 조정

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관계부처, 외환시장 24시간 모니터링 강화

반도체 쏠림 줄이고 바이오·우주항공 육성

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 이달 중 '원화 국제화 로드맵'을 발표하고 외환시장 24시간 대응체계를 본격 가동한다. 또 국고채 시장의 수급 안정을 위해 장기물 발행 비중도 탄력적으로 조정하기로 했다.

최근 글로벌 금리 불확실성과 외국인 자금 유출 등으로 금융시장 변동성이 확대되자 외환과 채권, 주식시장을 아우르는 종합 안정 대책에 나선 것이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 8일 서울정부청사에서 한국은행, 금융위원회, 금융감독원과 합동으로 시장상황점검회의를 열고 금융·외환시장 동향과 대응 방향을 논의했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.08 plum@newspim.com

참석자들은 수출과 경상수지가 역대 최고 수준을 기록하는 등 경기 호조가 이어지고 있지만 글로벌 정책금리 상승 기대와 외국인 자금 유출 지속으로 국내 금융·외환시장 변동성이 높은 수준을 유지하고 있다고 평가했다.

이에 성장과 물가, 금융시장 안정, 민생경제를 종합적으로 고려해 거시정책을 운용하고 시장 안정 노력을 지속하기로 했다.

정부는 채권시장 안정을 위해 국고채 발행 전략도 일부 조정한다.

이달 들어 국고채 금리 변동성은 다소 완화됐지만 향후 주요국 통화정책 변화가 시장 불안 요인이 될 수 있는 만큼 시장 수급 상황을 고려해 장기물 발행 비중을 조정하기로 했다.

이는 특정 만기에 수요가 집중되면서 금리 변동성이 확대되는 것을 완화하기 위한 조치다.

외환시장 대응도 강화한다. 정부는 지난 6일부터 시행된 외환시장 24시간 개장을 계기로 야간 거래시간에도 시장을 실시간 점검할 수 있도록 24시간 모니터링 체계를 확대 운영한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.08 plum@newspim.com

이와 함께 원화의 태환성과 경상·자본거래에서의 활용도를 높이기 위한 '원화 국제화 로드맵'도 이달 중 확정해 발표할 예정이다.

주식시장에 대해서는 최근 급등 이후 외국인과 기관투자가의 차익실현, 글로벌 AI 경기 전망 등을 반영하면서 변동성이 다소 확대됐다고 진단했다. 정부는 향후 증시의 과도한 변동성을 유발할 수 있는 위험 요인을 면밀히 점검하기로 했다.

정부는 산업별 경기 점검도 함께 실시했다. 반도체 중심의 정보기술(IT) 업종과 비IT 업종 간 경기 차별화가 심화되면서 반도체 업종의 등락이 증시 전체 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다고 평가했다.

이에 반도체와 AI 경쟁력을 강화하는 동시에 바이오와 방산, 우주항공 등 비IT 차세대 성장동력도 적극 육성하기로 의견을 모았다.

최근 외국인의 국내 주식 보유 규모가 크게 늘어난 가운데 주가 조정 시 차익실현 물량이 한꺼번에 출회될 가능성이 금융시장 변동성을 키우는 요인으로 지목된다.

정부가 원화 국제화와 외환시장 선진화를 병행 추진하는 것도 해외 투자자의 원화 거래 편의성을 높이고 자본 유출입 충격을 완화하기 위한 조치로 해석된다.

plum@newspim.com