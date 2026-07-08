SG, SK하이닉스 용인 반도체 클러스터 아스콘 단독 공급

AI 핵심 요약beta
- SG가 8일 SK하이닉스 용인 클러스터에 아스콘을 단독 공급했다
- 삼성전자 평택 P5서 에코스틸아스콘 시험포장을 진행했다
- 내구성·수명·미세먼지 저감 효과가 확인됐다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 SG가 SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터 건설 현장에 아스콘을 단독 공급하고 있다고 8일 밝혔다.
SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터는 약 122조원이 투입되는 국가 전략 프로젝트로, 국내 최대 규모의 반도체 생산기지다. 대규모 인프라 공사가 본격화되면서 고품질 건설 자재의 안정적 공급이 중요해지고 있다.
회사에 따르면 SG는 SK하이닉스의 초대형 반도체 생산기지 구축 과정에서 초기 단계부터 참여하며 품질 경쟁력과 현장 맞춤형 기술 지원 역량을 인정받았다. 동시에 삼성전자 평택캠퍼스 제5반도체공장(P5)에도 친환경 아스콘인 에코스틸아스콘의 현장 적용을 추진 중이다.
SG는 지난 15일부터 17일까지 3일간 삼성전자 평택캠퍼스 P5 현장에서 에코스틸아스콘 시험포장을 실시했다. 삼성물산의 토목 및 품질 담당자가 현장 관리를 맡았으며 감리단과 SG 기술·영업 관계자들이 시공성, 내구성, 품질을 종합적으로 검증했다.
시험 결과 에코스틸아스콘의 밀도, 다짐도, 안정도 등 주요 품질 지표에서 우수한 수준이 확인됐다. 일반 아스콘 대비 내구성은 약 4.5배, 공용수명은 약 2.3배 높았다. 30년 기준 수명주기비용(LCC) 분석에서는 P5 현장 기준 약 161억원의 유지보수 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났다. 에코스틸아스콘은 일반 아스콘 대비 미세먼지 저감 효과가 85.7%에 달해 반도체 생산시설에 적합한 포장재로 평가받았다.
SG 관계자는 "SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터 현장 단독 공급은 품질 경쟁력과 안정적인 공급 역량을 입증한 의미 있는 레퍼런스"라며 "삼성전자 P5 시험포장을 통해 경제성과 품질 경쟁력을 확인한 만큼 국내 주요 반도체 및 첨단산업 인프라 프로젝트에서 친환경 고부가가치 제품 공급을 확대하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com