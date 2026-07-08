행안부 장관, 호우대비 긴급지시...경기·충남 등 7개 시도 현장상황관리관 긴급파견

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 8일 집중호우 대비해 7개 시도에 현장상황관리관을 긴급 파견했다.
- 현장상황관리관은 주민대피 체계와 위험요인 사전조치 점검하며 호우 종료 시까지 대응을 지원한다.
- 행안부는 산사태 취약지 예찰과 침수 우려지역 선제 통제 등 관계기관 위험 정보 공유와 신속 대피를 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 8~9일 집중호우에 대비해 경기와 충남, 전북, 경북 등 7개 시·도에 과장급 현장상황관리관을 긴급 파견하고 주민대피 체계 점검에 나섰다.
행정안전부는 윤호중 장관이 8일 기상 상황을 보고받은 뒤 선행 강우로 지반이 약해진 상황을 고려해 많은 비가 예보된 7개 광역시·도에 과장급 현장상황관리관 파견을 긴급 지시했다고 밝혔다.
현장상황관리관은 지방자치단체의 주민대피 지원체계가 정상적으로 작동하는지와 위험요인 사전 조치 상황 등을 점검하고, 호우가 종료될 때까지 현장 대응을 지원할 예정이다.
윤 장관은 특히 밤과 새벽 시간대 강한 비가 예보된 만큼 인명과 재산 피해가 발생하지 않도록 관계기관에 철저한 대응을 주문했다.
행안부를 중심으로 지방자치단체와의 비상 대응체계를 강화하고 기상 상황을 면밀히 모니터링하는 한편, 산사태 취약지역과 급경사지에 대한 사전 예찰을 강화하고 지하차도 등 침수 우려 지역은 선제적으로 통제하도록 지시했다.
또 기후부와 산림청, 지방자치단체, 경찰, 소방 등 관계기관 간 위험 정보를 실시간으로 공유하고 위험 상황이 발생할 경우 주민들이 신속하게 대피할 수 있도록 대응할 것을 당부했다.
abc123@newspim.com