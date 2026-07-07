구윤철 "단일종목 레버리지 ETF 우려 인지...보완방안 협의 중"

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 7일 단일종목 레버리지 ETF로 인한 시장 변동성 확대 우려와 관련해 보완 방안을 협의 중이라고 밝혔다.
- 해외 레버리지 ETF로 빠져나가는 투자 수요를 국내로 흡수하기 위해 해당 상품을 도입했으나 변동성 확대와 투자자 보호 논란을 인정했다.
- 구 부총리는 관계기관과 시장을 모니터링하며 사전교육·가이드라인 외 추가 안정화·보완 방안을 마련하겠다고 했다.
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해외 투자수요 국내 흡수 취지
투자자 보호장치 보완 검토
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 삼성전자·SK하이닉스 등 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 둘러싼 시장 변동성 확대 우려와 관련해 보완 방안을 협의하고 있다고 밝혔다.
구 부총리는 7일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 단일종목 레버리지 ETF 도입 이후 주식시장 변동성이 커졌다는 김태년 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 답했다.
구 부총리는 "관계기관과 예의주시하면서 모니터링하고 있다"며 시장 상황을 점검하고 있다고 말했다.
단일종목 레버리지 ETF는 특정 종목의 주가 등락률을 일정 배율로 추종하는 상품이다. 주가 상승 시 수익률을 키울 수 있지만 반대로 주가가 하락할 경우 손실도 확대될 수 있어 개인투자자 보호와 시장 변동성 측면에서 우려가 제기돼 왔다.
이날 구 부총리는 해당 상품 도입 취지와 관련해 해외 레버리지 ETF로 빠져나가는 투자 수요를 국내에서 흡수하기 위한 측면이 있었다고 설명했다. 해외에서는 2배, 3배 레버리지 ETF가 운영되고 있어 국내 투자자의 해외 쏠림을 막기 위한 취지도 있었다는 설명이다.
다만 최근 시장 변동성 확대와 투자자 보호 장치 미흡 논란이 제기되는 만큼 제도 보완 필요성도 인정했다.
구 부총리는 "현재 일부 문제점도 제기되고 있다"며 "어떻게 보완하고 최소화할지 방안을 협의 중"이라고 밝혔다.
투자자 보호 장치와 관련해서는 사전교육과 가이드라인이 마련돼 있지만, 추가적인 안정화 방안이 필요하다는 입장을 보였다. 그는 "현 시점에서는 여러 우려도 제기되는 만큼 보완 방안이나 안정화 방안에 대해 협의하고 있다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com