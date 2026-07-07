대전 서구의회 전반기 의장에 강정수 선출…부의장 설재영

AI 핵심 요약beta
- 대전 서구의회가 7일 제10대 전반기 의장단을 선출했다
- 서구의회는 개원식을 열고 4년간 의정활동 시작을 알렸다
- 서구의회는 구민 현안 중심 의정과 집행부 견제를 약속했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 서구의회가 제10대 전반기 의장단을 선출하고 새 의정활동에 들어갔다. 의장에는 강정수 의원, 부의장에는 설재영 의원이 각각 선출됐다.
서구의회는 7일 제296회 임시회 제1차 본회의를 열고 제10대 전반기 의장에 강정수 의원, 부의장에 설재영 의원을 선출했다고 밝혔다.
이날 본회의에 이어 서구의회는 본회의장에서 제10대 의회 개원식을 열고 앞으로 4년간의 의정활동 시작을 알렸다.
개원식에는 제10대 서구의회 의원 20명과 전문학 서구청장, 구청 간부 공무원 등이 참석했다.
서구의회는 오는 9일까지 상임위원회 위원 선임과 위원장 선거를 진행해 전반기 원구성을 마무리할 예정이다.
제10대 서구의회는 구민 생활과 밀접한 현안을 중심으로 의정활동을 펼치고 집행부와의 소통과 견제를 통해 지역 현안에 대한 대안을 제시한다는 계획이다.
강정수 의장은 "구민께서는 우리에게 권한보다 책임을, 말보다 실천을 기대하고 계신다"며 "제10대 서구의회는 구민의 목소리를 경청하고 현장에서 실천하며 서구의 더 나은 내일을 만드는 의회가 되겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com