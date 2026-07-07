[2026WC] 美 꺾은 벨기에 "32강전 세네갈이 미국보다 좋은 팀" 조롱

벨기에축구협회 "이게 사커가 아니라 풋볼이야" 글 올리기도

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국을 완파한 벨기에 축구가 도널드 트럼프 미국 대통령의 외압 논란을 공식 소셜 미디어(SNS)를 통해 정면으로 저격했다.

벨기에 축구협회는 북중미 월드컵 미국과의 16강전을 치른 7일(한국시간) 공식 계정에 경기 결과와 함께 미국식 표현인 '사커(soccer)'를 지우고 '풋볼(football)'이라고 적은 글을 올려 미국을 조롱했다. 특히 로멜루 루카쿠의 트럼프 대통령 특유의 춤 동작을 흉내 내는 세리머니 사진에는 "이것도 뒤집어 봐(Overturn this)"라는 문구를 달아 번복된 징계 결정을 놀렸다. 아울러 스페인과의 8강전 예고 게시물에는 "8강이 부른다(calling)"는 글과 함께 전화기 이모티콘을 첨부해 트럼프의 '전화 로비'를 다시 한번 비꼬는 등 '장외'에서 매서운 설전을 이어갔다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=벨기에 로멜루 루카쿠가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 미국 대 벨기에 경기에서 팀의 네 번째 골을 넣고 트럼프 대통령 특유의 춤 동작을 흉내 내고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

벨기에가 이토록 분노한 이유는 경기 전 불거진 미국 공격수 폴라린 발로건의 '퇴장 징계 유예' 사태 때문이다. 발로건은 지난 32강 보스니아 헤르체고비나전에서 상대 선수의 발목을 밟아 다이렉트 퇴장을 당했다. 그러나 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에게 직접 전화를 걸어 징계 재검토를 요청했고 FIFA가 출전 정지 집행을 1년 유예하는 전대미문의 결정을 내리면서 불법 특혜 논란이 일었다. 이 소식을 들은 벨기에 선수들은 경기 전 회의를 열고 경기장에서 실력으로 응수하자며 전의를 불태운 것으로 알려졌다.

이날 경기 후 벨기에 주전 수문장 티보 쿠르투아는 "미국이 우리를 존중하지 않았다"며 "32강 상대였던 세네갈이 미국보다 훨씬 더 좋은 팀"이라고 독설을 퍼부었다. 주장 유리 틸레만스는 자국 방송 인터뷰에서 "우리는 그 소식을 듣자마자 회의를 열었다. 경기장에서 (실력으로) 보여줘야 한다고 서로에게 말했고 오늘 우리는 그것을 해냈다"면서 "우리 팀이 정말 자랑스럽다"고 말했다. 니콜라 라스킨 역시 "팀 내에 그것이 부당하다는 생각이 있었고 경기장에서 응답하기로 했다"고 전했고 도디 루케바키오도 "레드카드를 받았는데 왜 경기에 뛸 수 있는지 이해할 수 없었지만 경기력에 집중하려고 했다"고 밝혔다.

[시애틀 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=벨기에 주장 유리 틸레만스가 7일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 미국 대 벨기에 경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

루디 가르시아 벨기에 대표팀 감독은 "우리 선수단은 매우 성숙하고, 그런 과정을 헤쳐 나갈 수 있도록 도와줄 리더들이 있다. 선수들에게 '가장 중요한 것은 우리 자신'이라고 말했다"고 전했다. 이어 "발로건이 제게 와서 대화를 나눴는데, 정말 좋았다"면서 "이건 그의 잘못이 아니고, 그를 탓할 수도 없다. 그에게도 그렇게 얘기했다"고 덧붙였다.

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