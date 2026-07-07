행안부, 유럽 폭염 사례 긴급 점검…기상·보건·환경 전문가 간담회 개최

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 최근 유럽에서 발생한 기록적인 폭염 사례를 분석하고 국내 폭염 대응 체계를 점검하기 위해 전문가들과 머리를 맞댔다.

행정안전부는 7일 최근 유럽 폭염의 발생 원인과 피해 현황을 분석하고 국내 폭염 대응 방향을 논의하기 위한 전문가 간담회를 개최했다고 밝혔다.

서울 전역에 폭염주의보가 내려진 지난달 29일 오후 서울 여의도 인근에서 시민들이 따가운 햇볕을 맞으며 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

이날 간담회에는 기상청과 서울대 보건대학원, 한국환경연구원, 스페인 바르셀로나자치대 등 기상·보건·환경 분야 전문가들이 참석해 유럽의 폭염 발생 원인과 대규모 인명피해 배경, 국내 시사점 등을 집중 논의했다.

전문가들은 유럽에서 인명피해가 커진 주요 원인으로 예년보다 이른 시기에 폭염이 발생해 주민과 사회 전반이 대응할 시간이 부족했던 점을 꼽았다.

또 낮은 에어컨 보급률과 우리나라의 무더위쉼터처럼 국가 차원의 표준화된 냉방시설이 부족해 주민들의 냉방시설 접근성이 떨어졌다는 점도 피해를 키운 요인으로 분석했다.

아울러 철도와 전력, 의료시설 등 국가 핵심 기반시설이 섭씨 40도를 넘는 극한 고온을 고려하지 않은 기준으로 설계·운영된 점도 대규모 피해의 원인으로 지목됐다.

행안부는 국내에서도 폭염이 심화되는 상황을 고려해 올해부터 기존 폭염특보 체계를 보완한 '폭염 중대경보'를 신설해 운영하고 있다.

폭염 중대경보는 일 최고기온 39도 이상 또는 일 최고체감온도 38도 이상이 예상될 경우 발령되며, 보다 선제적인 대응 체계를 가동하기 위한 조치다.

정부는 지방자치단체 등 관계기관과 협력해 어르신과 쪽방촌 주민, 옥외노동자 등 폭염 취약계층을 대상으로 맞춤형 안전관리를 실시하고 있으며, 무더위쉼터와 폭염 저감시설도 지속적으로 확충하고 있다.

김용균 행정안전부 자연재난실장은 "기후변화로 인한 극한 폭염은 전 세계가 함께 대응해야 할 재난"이라며 "해외 사례를 면밀히 분석하고 전문가와 협력해 폭염대응 역량을 높여 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com