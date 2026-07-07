"폭염속 스포츠 안전, 꼼꼼히 살핀다"…문체부, 관람 안전 점검 나서

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부 김대현 제2차관은 7일 대전 한화생명 볼파크에서 폭염 대비 야구장 안전·편의시설을 점검했다.
- 문체부는 스포츠안전재단 등과 협력해 온열질환 예방 대국민 캠페인을 펼치고 있다.
- 김대현 차관은 관계 기관과 협력해 폭염기 선제적 스포츠 안전 관리 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 김대현 제2차관은 여름철 폭염에 대비해 국민들이 안전하게 프로야구를 관람할 수 있는 환경을 조성하기 위해 7일 대전 한화생명 볼파크를 찾아 야구장 안전 및 관람 편의시설을 점검한다.
이번 점검에는 한화 이글스 박종태 대표이사와 스포츠안전재단 박장순 이사장, 동아오츠카 박철호 대표이사, 한국야구위원회(KBO) 박근찬 사무총장 등이 함께한다.
김 차관은 야구장 내부와 장외 광장을 오가며 야구장의 폭염 대비 관람객 편의시설 준비 상황과 온열질환 예방 캠페인 부스 운영 현황, 장애인 관람객을 위한 편의시설 현황, 암표 근절을 위한 개정 '국민체육진흥법' 시행 준비 현황, 야구장 쓰레기 처리 현황 및 대책 등을 집중적으로 살핀다.
문체부는 폭염을 대비해 체육행사 참여자들의 안전을 확보하기 위해 스포츠안전재단등과 협력해 온열질환 예방 대국민 캠페인을 펼치고 있다.
김대현 차관은 "여름철은 폭염으로 인해 스포츠 활동과 관람 시 안전사고의 위험이 그 어느 때보다 높은 시기"라며, "관계 기관과 긴밀히 협력해 선제적인 안전 관리 체계를 구축하겠다"라고 밝혔다.
fineview@newspim.com