광화문 한글 현판 병기 논의 '모두의 토론회' 연다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 행정안전부는 '광화문 한글 현판 병기'를 주제로 범부처 정책 소통 토론회인 '모두의 토론회'를 오는 7월 26일 서울에서 개최하고, 토론에 직접 참여할 국민 참가자를 모집한다고 7일 밝혔다.

문화체육관광부와 행정안전부는 '광화문 한글 현판 병기'를 주제로 '모두의 토론회'를 연다. [사진= 뉴스핌 DB]

이번 토론회는 광화문의 역사성과 문화적 가치, 한글의 상징성 등을 고려해 기존 한자 현판에 한글 현판을 추가로 설치하는 '한글 현판 병기' 방안에 대해 논의한다.

행사에는 국민 200여 명을 비롯해 유관 기관 관계자, 관련 전문가들이 참여해 숙의 토론을 진행한다. 프로그램은 전문가 발제와 패널 토론, 국민이 참여하는 소그룹 토론 등으로 구성된다. 토론회에서는 광화문을 현대적 가치를 담을 수 있는 국가 상징 공간으로 볼 것인지, 원형대로 보존해야 할 문화유산으로 볼 것인지 등 핵심 쟁점에 대한 국민의 의견을 수렴할 계획이다.

토론회는 7월 26일 오전 10시부터 오후 6시까지 연세대학교 백양누리에서 열리며, 대한민국 국민이라면 누구나 신청해 참석할 수 있다. 참석 희망자는 14일까지 문화체육관광부와 행정안전부 누리집이나 대국민 온라인 소통 플랫폼 '소통혁신24'를 통해 신청하면 된다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 "광화문은 문화유산이자 국가의 상징적 공간이며, 한글은 대한민국의 문화적 자부심을 보여주는 소중한 자산"이라며 "한글날의 시초인 '가갸날' 100주년을 맞은 올해, 국민 여론을 듣고 공감대를 넓히는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

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