서울시, 구로 G밸리에 10만㎡ 녹지 조성 완료

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 구로구 일대에 7750제곱미터(㎡) 규모의 가로숲정원 조성을 마쳤다고 7일 밝혔다.

이날 오세훈 서울시장은 구로구 디지털로 일대에 조성된 가로숲 정원과 공유정원 대상지 현장을 찾아 점검하고 G밸리 일대에서 근무하고 있는 청년과 시민들을 만났다.

디지털로 조성현황 [사진=서울시]

오 시장은 "가든밸리 프로젝트는 산업단지를 단순히 일하는 공간이 아니라, 시민들이 머물고 걷고 쉬며 일상의 활력을 누릴 수 있는 녹색공간으로 전환하는 새로운 도시혁신 프로젝트"라며 "2030년까지 단계적으로 정원과 녹지를 확충해 회색도시의 상징이었던 G밸리를 서울을 대표하는 녹색 산업단지이자 세계적인 정원도시 서울의 대표 공간으로 변화시키겠다"고 밝혔다.

G밸리는 1960년대 구로구 구로동과 금천구 가산동 일대 192만㎡ 규모로 조성된 국가산업단지다. 이곳의 도시계획시설상 공원·녹지 비율이 사실상 전무하다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

이에 서울시는 2026년~2030년까지 산업단지 곳곳을 녹지축으로 연결하는 '가든밸리 프로젝트' 사업을 추진했다. 가로수와 하부녹지를 활용한 '가로숲정원(4만140㎡)'과 노후 민간 공개공지를 정원으로 재조성하는 '공유정원(6만909㎡)' 총 10만㎡ 규모의 녹색공간을 조성할 계획이다.

첫 번째 성과는 '구로구 가로숲정원'으로, 디지털로 등 6개 노선 7750㎡ 구간에 조성됐다. 이곳에 느티나무와 나무수국, 황금사철, 블루엔젤 등 교목·관목과 가우라, 꼬리풀, 무늬비비추 등 관목과 초화류 등 총 18만3600주의 식물이 조성됐다. 지하철역 주변 등 이용객이 많은 곳에는 포켓정원을, 녹지 조성이 어려운 인공지반에는 플랜터형 정원을 마련했다.

오는 하반기에는 금천구 가산디지털1로 일대 5개 노선에도 1만410㎡ 규모의 가로숲정원 공사에 착수해 오는 11월 완성한다.

한편 서울시는 가로숲정원과 함께 공유정원도 단계적으로 확대해 2030년까지 총 10만㎡ 규모의 녹색공간 조성에 나선다. 내년에도 구로·금천구 9개 노선에 2만1980㎡ 규모의 가로숲정원을 추가 조성하는 등 2030년까지 총 4만140㎡ 규모의 가로숲정원을 완성할 계획이다.

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