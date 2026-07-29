[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 성균관대 수시등급·지원전략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

성균관대는 올해 2027학년도 수시에서는 '학생부교과전형(추천인재)' 419명, '학생부종합전형(융합인재)' 329명, '학생부종합전형(탐구인재)' 589명, '학생부종합전형(성균인재)' 196명, '학생부종합전형(과학인재)' 155명, '학생부종합전형(기회균형)' 28명, 특별전형(정원외)' 187명, '논술전형(언어형)' 172명, '논술전형(수리형)' 204명, '실기/실적전형(예체능특기자)' 21명, '실기/실적전형(예체능실기우수자) 75명 등 2,738명을 선발하고, 나머지는 정시에서 선발한다.

성균관대는 변화하는 입시 환경에 발맞추어 전형 체계를 개편하였으며, 수험생들은 이러한 변화를 정확히 파악하여 본인에게 유리한 전형을 전략적으로 선택해야 한다.

특히 올해는 학생부종합전형에서 수능 최저학력기준을 적용하는 '융합인재' 전형이 신설된 점이 가장 큰 특징이다.

또한, 자유전공계열 및 글로벌AI융합학부의 모집인원 확대와 전형 방법의 세부적인 변화가 있으므로, 지원 전 반드시 최신 모집요강을 확인해야 한다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 성균관대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부교과전형 '추천인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부교과전형 '추천인재'는 419명을 선발하며, '학생부 100%'로 선발하며, 수능 최저학력기준은 계열별로 차등 적용된다. '인문과학계열, 사회과학계열, 경영학과, 사범대학, 영상학과, 의상학과, 자연과학계열, 공학계열, 건설환경공학부, 건축학과'는 '국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 4개 영역 중 3개 등급 합 7등급 이내'를 충족해야 한다. 반면, '자유전공계열, 글로벌리더학부, 글로벌경제학과, 글로벌경영학과, 전자전기정보공학부, 컴퓨터공학과, 반도체융합공학과, 에너지학과, 글로벌바이오메디컬공학과, 바이오신약 규제과학과'는 '3개 등급 합 6등급 이내'로 기준이 더 높다.

(2) 전형의 핵심 전략

전년도와 달리 추천 인원 제한이 폐지되어 지원 자격이 대폭 확대되었으며, 당해 연도 졸업생뿐만 아니라 직전 학년도 졸업생까지 지원이 가능하다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(자유전공계열) 1.51~(사학과) 1.90등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(배터리학과) 1.36~(건축학과) 1.74등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'자유전공계열 1.51등급, 사회과학계열 1.58등급, 글로벌경영학과 1.61등급, 글로벌경제학과 1.62등급, 인문과학계열 1.67등급, 한문교육과 1.72등급, 사회학과 1.73등급, 경영학과 1.74등급, 아동청소년학과 1.75등급, 교육학과 1.76등급, 한문학과 1.78등급, 사학과 1.90등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'배터리학과 1.36등급, 자연과학계열 1.44등급, 공학계열 1.48등급, 화학과 1.49등급, 글로벌바이오메디컬공학과 1.50등급, 반도체융합공학과 1.52등급, 소프트웨어학과 1.60등급, 컴퓨터교육과 1.63등급, 물리학과 1.66등급, 건설환경공학부 1.69등급, 수학교육과 1.72등급, 건축학과(5년제) 1.74등급'이었다.

15일 오전 서울 종로구 성균관대학교에서 열린 2026학년도 수시모집 논술시험에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

2. 학생부종합전형 '융합인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'융합인재' 전형은 329명을 선발하며, '학생부 100%'로 올해는 전년도와 달리 수능 최저학력기준이 생겼고 '국어, 수학, 영어, 탐구(2과목 평균) 4개 영역 중 3개 등급 합 6등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

주목할 점은 '융합인재'는 학생부종합전형임에도 불구하고 수능 최저학력기준이 적용된다는 것이다. 수능 최저학력기준을 충족해야 합격 가능성이 높아지므로, 수능 학습을 병행하는 수험생들에게 전략적인 선택지가 될 수 있다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'전기전자공학부 2.03등급, 공학계열 2.25등급, 자연과학계열 2.76등급, 사회과학계열 3.03등급, 인문과학계열 3.31등급, 경영학과 3.35등급'이었으나, 올해 수능 최저학력기준이 생겨서 조금 변동이 예상된다.

3. 학생부종합전형 '탐구인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'탐구인재' 전형은 589명을 선발하며, '서류 100%'로 평가하며, 수능 최저학력기준은 없다.

(2) 전형의 핵심 전략

이 전형은 학업 역량이 우수하고 특정 분야에 깊은 탐구 활동을 수행한 학생들에게 유리하다. '캡처5.PNG' 등을 통해 확인할 수 있듯이 전공 예약제 모집단위가 다양하므로, 본인의 관심 학문 분야와 일치하는 모집단위를 면밀히 분석해야 한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(아동청소년학과) 2.86~(사회학과) 3.65등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(건축학과) 2.32~(반도체시스템공학과) 3.66등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'아동청소년학과 2.86등급, 유학동양학과 3.03등급, 글로벌리더학과 3.13등급, 글로벌경제학과 3.22등급, 글로벌경영학과 3.38등급, 한문학과 3.42등급, 독어독문학과 3.51등급, 사회학과 3.65등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'건축학과 2.32등급, 건설환경공학부 2.64등급, 지능형소프트웨어학과 2.82등급, 바이오신약 규제과학과 2.91등급, 배터리학과 2.93등급, 소프트웨어학과 3.02등급, 글로벌바이오메디컬공학과 3.05등급, 반도체융합공학과 3.16등급, 양자정보공학과 3.41등급, 에너지학과 3.44등급, 반도체시스템공학과 3.66등급'이었다.

15일 오전 서울 종로구 성균관대학교에서 열린 2026학년도 수시모집 논술시험에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

4. 학생부종합전형 '성균인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'성균인재' 전형은 196명을 선발하며, 1단계에서 '서류 100%'로 일정 배수를 선발한 후, 2단계에서 '1단계 성적 70%+면접 30%'으로 수능 최저학력기준 없이 선발한다.

(2) 전형의 핵심 전략

올해는 자유전공계열과 글로벌AI융합학부의 1단계 선발 배수가 기존 5배수에서 7배수로 확대되어 면접 기회가 늘어났으며, '성균인재-지역인재' 전형은 올해 신설되었으며, 의예과 3명을 선발하는데, 해당 전형은 특정 지역 중·고등학교를 모두 이수하고 거주한 학생을 대상으로 하므로 지원 자격을 철저히 확인해야 한다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'컴퓨터교육과 2.08등급, 의예과 2.43등급, 수학교육과 2.55등급, 스포츠과학과 2.65등급, 자유전공계열 2.96등급, 한문교육과 3.10등급, 교육학과 3.44등급, 글로벌AI융합학부 4.01등급'이었다.

5. 학생부종합전형 '과학인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'과학인재' 전형은 155명을 선발하며, '1단계(7배수): 학생부 100%, 2단계: 1단계 성적 70%+면접 30%'로 선발하고, 수능 최저학력기준은 없다.

(2) 전형의 핵심 전략

면접을 포함하는 단계별 전형으로 수학·과학 역량이 뛰어난 학생들을 선발하기 위해 설계되었다. 면접은 인·적성 중심의 평가로 진행되며, 지원자는 제시문 기반의 심층적인 준비가 필요하다. 합격자들의 경우 관련 교과 이수 노력과 탐구 활동이 잘 드러난 학생부를 보유하고 있는 경우가 많았다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'반도체시스템공학과 4.52등급, 글로벌바이오메디컬공학과 4.55등급, 공학계열 4.61등급, 지능형소프트웨어학과 4.84등급, 배터리학과 4.95등급, 전자전기정보공학부 5.23등급, 자연과학계열 5.40등급, 반도체융합공학과 5.55등급, 양자정보공학과 5.73등급, 에너지학과 5.83등급'이었다.

15일 오전 서울 종로구 성균관대학교에서 2026학년도 수시모집 논술시험을 마친 수험생들이 학교를 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

6. 논술위주전형 '논술우수'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

논술전형은 언어형(172명)과 수리형(204명)으로 나누어 총 376명을 선발하며, 수능 최저학력기준이 적용되는데, 대부분의 모집단위는 3개 등급 합 5등급 이내를 요구하며, 의예과는 4개 영역 등급 합 5등급 이내라는 매우 높은 기준을 적용한다.

(2) 전형의 핵심 전략

논술전형은 학생부 영향력이 적고 논술 실력이 당락을 결정하므로, 목표 대학의 기출문제를 분석하고 논리적인 답안 작성 연습을 꾸준히 해야 한다.

7. 올해 성균관대 지원 전략

성균관대 수시 지원 시, 본인의 학생부 강점(교과, 비교과, 탐구 등)과 수능 성적 추이를 종합적으로 고려해야 하며, 특히 올해 신설된 '융합인재' 전형의 수능 최저학력기준을 고려하여, 본인이 수능에서 안정적인 등급을 확보할 수 있는지 먼저 점검해 보기 바란다.