한대희 군포시장, 민선 9기 출범 맞아 유관·산하기관 소통 행보 나서

한세대·교육지원청·문화재단 등 찾아 시정 철학 공유...'통합 행정' 강조

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선 9기 출범과 함께 시정 동력 확보에 나선 한대희 경기 군포시장이 지역 내 유관·산하기관을 잇달아 방문하며 소통과 협력을 위한 현장 행보에 나섰다.

유관기관 방문-한세대학교. [사진=군포시]

6일 시에 따르면 한 시장은 지난 2일부터 3일까지 이틀간 한세대학교, 군포의왕교육지원청 등 유관기관을 비롯해 군포문화재단, 군포도시공사, 군포청소년재단 등 산하기관을 차례로 방문했다.

이번 방문은 민선 9기 시정 철학을 공유하고 최일선에서 근무하는 직원들을 격려하는 한편 시와 기관 간의 공조 체계를 공고히 해 지역 발전의 시너지를 극대화하고자 마련됐다.

유관기관 방문-군포의왕교육지원청. [사진=군포시]

한 시장은 지난 2일 한세대와 군포의왕교육지원청을 찾은 자리에서 지역 인재 양성과 교육 환경 개선을 위한 긴밀한 파트너십 구축의 필요성을 강조했다. 이어 3일에는 산하기관들을 방문해 주요 업무 현황을 점검하고 모든 사업의 중심에 '시민의 편익과 행복'을 최우선 가치로 둘 것을 주문했다.

산하기관 방문-군포문화재단. [사진=군포시]

한대희 군포시장은 "민선 9기 시민이 체감하는 변화를 이루기 위해서는 시와 모든 유관·산하기관이 원팀으로 긴밀히 협력해야 한다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 기관 간 장벽을 허물고 효율성을 극대화하는 통합 행정을 펼쳐 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

산하기관 방문-군포도시공사. [사진=군포시]

미래형 신계획도시를 지향하는 군포시는 앞으로도 주요 기관과의 정기적인 소통 기회를 확대하고 지역사회와의 협력 체계를 강화하는 등 시민 중심의 현장 행정을 지속해서 추진할 계획이다.

산하기관 방문-군포시청소년재단. [사진=군포시]

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